„Star Wars: Die letzten Jedi“: Morgen startet Ticketvorverkauf

„Star Wars“-Fans aufgepasst. Morgen beginnt der Ticketvorverkauf für den achten Teil des Franchise. Um 7 Uhr früh geht es los, wie das Filmstudio Walt Disney Studios Motion Pictures Germany heute meldet.

Auf der Webseite DeinKinoticket.de können Interessenten einsehen, welche Kinos bei der Vorverkaufsaktion mitmachen. Mit dem Start des Ticketvorverkaufs wird Disney laut eigenen Aussagen einige weitere Einblicke in „Star Wars: Die letzten Jedi“ gewähren. Unter anderem wird morgen auch der offizielle Trailer zum Film veröffentlicht, nachdem er heute Nacht deutscher Zeit im Rahmen eines American-Football-Spiels auf dem US-Sender ESPN Weltpremiere gefeiert haben wird.

Über den Inhalt von „Die letzten Jedi“ verschweigen sich die Macher weiterhin. Die Erzählung wird wohl dort ansetzen, wo der Vorgänger „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ aufhört. Rebellin Rey hat den legendären Jedi-Meister Luke Skywalker auf dem Planeten Ahch-To aufgesucht, um von ihm trainiert zu werden. Luke scheint von der Vergangenheit gezeichnet und ist nur mehr der Schatten seiner selbst. Derweil rüsten sich die Rebellen um Leia Organa und die finsteren Mächte der „Ersten Ordnung“ für die nächste große Schlacht.

Die Macher vor und hinter der Kamera

Der vorletzte Teil der „Krieg der Sternen“-Reihe wurde von Rian Johnson inszeniert, der sich spätestens mit „Looper“ als Sci-Fi-Kenner erwies. In den Hauptrollen werden wieder Daisy Ridley, Oscar Isaac, John Boyega und Adam Driver zu sehen sein. Mit an Bord sind auch Mark Hamill als Luke Skywalker und Carrie Fisher in der Rolle der Leia Organa. Die Schauspielerin starb am 27. Dezember letzten Jahres überraschend an einem Herzstillstand. Die Arbeit an „Die letzten Jedi“ hatte sie bereits beendet. Im Juli 2016 war die letzte Klappe zum Film gefallen.