„Star Wars“-Roboter First Order Stormtrooper von Ubtech bietet interaktiven Spielespaß

Zeitgleich zur Veröffentlichung des neuen Trailers zu „Star Wars: Die letzten Jedi“ hat der chinesische Hersteller intelligenter humanoider Roboter, Ubtech Robotics, ein neues Roboter-Spielzeug vorgestellt. Der First Order Stormtrooper bietet interaktives Vergnügen für Klein und Groß, kommt aber auch zu einem stolzen Preis auf den Markt.

Der First Order Stormtrooper ist AR-kompatibel, wobei der Spieler die Aktionen des Roboters aus der First- oder der Third-Person-Perspektive erleben kann. Befehligen können das Spielzeug bis zu drei Personen, die das Gerät über biometrische Gesichtserfassung in seiner Datenband speichert. Via Sprachsteuerung kann der Spieler mit dem Stormtrooper direkt Befehle geben.

Auch als Beschützer und Bewacher lässt sich der Stormtrooper einsetzen. Gibt man ihm den Befehl, einen festgelegten Bereich zu bewachen, gehorcht er aufs Wort. Dabei reagiert er, sobald Eindringlinge den Bereich betreten.

„Wir freuen uns, den Star Wars Stormtrooper aus einer weit, weit entfernten Galaxis nach Deutschland zu bringen“, erklärt James Chow, CEO von Ubtech. „Sowohl Star Wars als auch Ubtech stehen für Innovation und familienfreundliche Unterhaltung. Gemeinsam bieten wir mit dem First Order Stormtrooper eine noch nie dagewesene, interaktive Erfahrung für „Star Wars“-Fans.

Daten des Spielers sind sicher

Die Daten des Spielers sind übrigens nicht gefährdet. Auch können Dritte sich keinen Zugriff auf den Roboter verschaffen. Denn der Stormtrooper verbindet sich nicht mit dem Internet, sondern nutzt ein geschlossenes Netzwerk. Die Kommunikation zwischen App und Spielzeugt geschieht über WLAN auf verschlüsselter Plattform, die den Advanced-Encryption-Standard mit 128 Bit erfüllt.

So viel Technik hat ihren Preis. Stolze 349,99 Euro muss der Spieler ausgeben, um mit dem First Order Stormtrooper seinen Spielespaß zu haben.