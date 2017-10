Amazons neue Serie „The Marvelous Mrs. Maisel“ hat Starttermin

Seine neue Originalserie „The Marvelous Mrs. Maisel“ hatte Amazon Anfang dieses Jahres im Rahmen der so genannten „Pilot Season“ bereits getestet. Nun hat die aus zehn einstündigen Episoden bestehende erste Staffel auf dem Streaming-Dienst des E-Commercers, Amazon Prime Video, einen Starttermin.

Wie Amazon heute berichtet, wird die Tragikomödie ab dem 29. November dieses Jahres auf Prime Video zur Verfügung stehen. Die Handlung der von „Gilmore Girls“-Schöpferin Amy Sherman-Palladino geschaffenen Serie ist Ende der 1950er Jahre angesiedelt. Im Zentrum steht die Ehefrau und Mutter Miriam „Midge“ Maisel, die ihr bequemes Leben in der Upper West Side in New York aufgibt, um Stand-Up-Komikerin zu werden.

Sherman-Palladino fungiert bei der Serie auch als Drehbuchautorin. Zusammen mit ihrem Ehemann Daniel Palladino („Family Guy“) ist sie zudem als ausführende Produzentin an Bord. Die Hauptrollen haben sich Rachel Brosnahan („House of Cards“) als Miriam Maisel sowie Michael Zegen („Good Wife“), Alex Borstein („Gilmore Girls: Ein neues Jahr“) und Tony Shalhoub („Monk“) gesichert.

Mrs. Maisel setzt sich durch

„The Marvelous Mrs. Maisel“ war neben „The Legend of Master Legend“, „Budding Prospects“, „The New V.I.P.’s“ und „Oasis“ eine von fünf Serien, deren Pilotfolge Amazon am 17. März dieses Jahres im Rahmen der Pilot Season vorgestellt hatte. Während der Saison wurden die Pilotfolgen potenzieller Serien präsentiert, über deren Schicksal die Zuschauer entschieden. Bewährte sich eine Episode, ging das Konzept in Serie. Die Taktik hat Amazon mittlerweile aufgegeben. „The Marvelous Mrs. Maisel“ kam bei dem Test so gut an, dass Amazon im April gleich zwei Staffeln bestellte.