Das Huawei Mate 10 zeigt sich nicht erst nächste Woche

Huawei will sein neuestes Flaggschiff-Smartphone eigentlich erst in knapp einer Woche, am 16. Oktober, präsentieren. Bereits am gestrigen Dienstag sind jedoch sowohl einige Details zur Hardware als auch Renderbilder geleakt worden – und zwar über das asiatische Twitter-Äquivalent Weibo.

Demnach wird das Telefon eine Dual-Kamera auf der Rückseite besitzen. Diese beiden Linsen sollen mit 23 Megapixel und 20 Megapixel auflösen. Dazu sind auf den Bildern auf der Rückseite ein LED-Blitz, eine Taste mit integriertem Fingerabdrucksensor und ein weiterer Sensor zu erkennen. Auf der rechten Kante sitzen ein Lautstärkeregler und eine Power-Taste. Geladen wird das Telefon wohl über USB-C. Ob es auch einen Kopfhöreranschluss besitzt ist noch nicht bekannt. Im Telefon wird der Kirin 970 verbaut sein. Dabei handelt es sich um einen Chip Huaweis, der nicht nur sehr stromsparend ist, sondern auch eine bessere KI und ein Neuronales Netz ermöglichen soll.

Display dominiert das Huawei Mate 10

Auf der Vorderseite wird es ein Display mit einer Auflösung von 2.160 x 1.080 Pixel geben. Dieses Display nimmt beinahe jeden verfügbaren Millimeter der Vorderseite ein. Seitlich gibt es abgerundete Kanten wie bei Samsungs Galaxy S8. Unterhalb des Displays ist eine minimale Blende übriggeblieben. Nur oberhalb des Screens ist ein etwas dickerer Rahmen vorhanden, der wohl für die Unterbringung der Ohrmuschel und der Frontkamera notwendig war.

Das Huawei Mate 10 spielt trotz ähnlich designter Smartphones von Apple, Google und Samsung noch eine Liga höher. Es wirkt so als würde das Display noch mehr von der Frontseite ausfüllen als beim iPhone X, dem Pixel 2 oder dem bereits erwähnten Galaxy S8. Lediglich das Xiaomi Mi Mix scheint ähnlich gelungen zu sein.