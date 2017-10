Was wusste Amazon vom Vergewaltigungsskandal um Harvey Weinstein?

Die US-Schauspielerin Rose McGowan erhebt schwere Vorwürfe gegen das Online-Versandhaus Amazon. Sie beschuldigt das Unternehmen, gewusst zu haben, dass der Hollywood Produzent Harvey Weinstein sie vergewaltigt hat. Dennoch habe man nicht unternommen. Amazon hat derweil einen eigenen Sexskandal. Der Chef von Amazon Studios, Roy Price, soll eine Frau sexuell belästigt haben.

In einem an Amazon-Chef Jeff Bezos andressierten Post auf dem Kurznachrichten-Dienst Twitter schreibt McGowan: „Ich habe dem Leiter Ihres Studios gesagt, dass HW [Harves Weinstein] mich vergewaltigt hat. Immer und immer wieder habe ich es gesagt. Er sagte, das sei nicht bewiesen. Ich sagte, ich sei der Beweis.“

1) @jeffbezos I told the head of your studio that HW raped me. Over & over I said it. He said it hadn’t been proven. I said I was the proof.

— rose mcgowan (@rosemcgowan) 12. Oktober 2017