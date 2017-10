Windows 10 Fall Creators Update kommt ab morgen auf die Rechner

Microsoft wird am morgigen Dienstag mit der Auslieferung des Fall Creators Updates für Windows 10 beginnen. Dabei handelt es sich nach dem Anniversary Update und dem Creators Update um die dritte große Aktualisierung von Windows 10.

Das Fall Creators Update trägt Firmenintern die Bezeichnung Redstone 3. Auf den Rechnern der Nutzer wird die Version in den Einstellungen die Versionsnummer 1709 anzeigen. Allerdings werden die meisten von euch das Fall Creators Update nicht bereits schon morgen installieren können. Denn Microsoft hat sich seit einiger Zeit einem Update-Vorgang verschrieben, der die Bereitstellung neuer Aktualisierungen über Wochen und Monate ausbreitet. Dadurch soll zum einen eine Überlastung der Server vermieden werden. Zum anderen will Microsoft auf diese Weise verhindern, dass sich ein Bug in die neue Version einschleicht und dann sofort auf alle Systeme verbreitet.

Fluent Design kommt nicht nur für Windows 10, sondern für alles

Das Unternehmen wird mit 1709 eine neue Designsprache in Windows 10 einführen. Diese Designsprache nennt sich Fluent Design und wurde von Microsoft bereits in Videos auf YouTube angeteasert. Das Design besticht unter anderem durch Blurr-Effekte, Überlagerungen, große farbige Flächen und Stapeleffekte. Auf diese Weise sollen Nutzer das Betriebssystem auf drei Arten bedienen können: Klassisch mit Maus und Tastatur, via Touch und auch in der kommenden Virtual-Reality-Umgebung von Windows 10. Nach und nach wird das Unternehmen Fluent Design dann auch auf all seine hauseigenen Anwendungen, darunter auch Outlook, ausweiten. Außerdem sollen auch Microsofts Programme für die Betriebssysteme macOS, Android und iOS an Fluent Design angepasst werden.