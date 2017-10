Doodle: Google verbeugt sich vor Kinderbuchautor Otfried Preußler

Der große deutsche Kinderbuchautor Otfried Preußler wäre heute 94 Jahre alt geworden. Für Google ist der Geburtstag des Schöpfers von Klassikern wie „Räuber Hotzenplotz“ und „Krabat“ Anlass, den Schriftsteller mit einem Doodle zu feiern.

Die von Illustrator Jan Buchczik kreierte Animation zeigt die Hexe aus Preußlers Kinderbuch „Die kleine Hexe“ beim Flug durch eine nächtliche Naturlandschaft. Gesäumt wird ihr Weg von mehreren Figuren aus dem Werk des Autors , darunter das kleine Gespenst aus dem gleichnamigen Buch.

Otfried Preußler wird 1923 im tschechoslowakischen Reichenberg geboren. Bereits als 12-Jähriger schreibt er erste Geschichten. Sein frühes Ziel: als Schriftsteller in Prag zu schreiben und zu leben. Das Schicksal schickt den Autor aber auf andere Wege. Bald nach dem Abitur 1942 wird Preußler in den Kriegsdienst im Zweiten Weltkrieg eingezogen. Als Soldat der Wehrmacht gerät er 1944 in sowjetische Kriegsgefangenschaft, aus der er erste fünf Jahre später freigelassen wird.

Preußlers Lebensweg

Wieder in Freiheit, beginnt Preußler ein Lehramtstudium. Noch während der Ausbildung arbeitet er als Lokalreporter und veröffentlicht erste Geschichten. Der erste große Erfolg gelingt ihm 1956 mit „Der kleine Wassermann“. Es folgen unter anderem „Die kleine Hexe“, „Der Räuber Hotzenplotz“ samt zwei Fortsetzungen und „Das kleine Gespenst“. Mit „Krabat“ schreibt Preußler seinen ersten Jugendroman, der in 31 Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wird.

Viele der Geschichten Preußlers werden teils mehrfach verfilmt. Im Jahr 1973 adaptiert Gustav Ehmck „Der Räuber Hotzenplotz“ mit Gerd Fröbe in der Hauptrolle. Das Buch dient 2006 auch Gernot Roll als Vorlage. „Krabat“ wird nicht nur 1978 als Zeichentick verfilmt, es dient 2008 auch als Vorlage für Marco Kreuzpaintners gleichnamige Adaption mit David Kross und Daniel Brühl in den Hauptrollen.