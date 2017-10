Erst war der britische IT-Experte Marcus Hutchins der strahlende Held, nachdem er die WannaCry-Attacke gestoppt hatte. Dann kam mit seiner Verhaftung der tiefe Fall, weil er im Verdacht stand, selbst eine Schadsoftware programmiert und in Umlauf gebracht zu haben. Nun wurde der 23-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt, wie Medien berichten.

Hutchins war Anfang August dieses Jahres in Las Vegas festgenommen worden. Die Behörden werfen dem IT-Spezialisten vor, die 2014 und 2015 aktiv gewesene Schadsoftware „Kronos“ entwickelt und verbreitet zu haben. Mit dem Programm konnten die Login-Daten von Online-Banking-Daten ausgespäht werden. Dazu wurden die Kunden auf eine gefälschte Webseite geleitet, die der ihrer Bank zum Verwechseln ähnlich sieht.

Seit seiner Festnahme befand sich Hutchins in Los Angeles in Hausarrest, weil der Brite im Verdacht stand, sich der Verhandlung durch Ausreise zu entziehen. Nun befindet sich Hutchins wieder auf freiem Fuß. Seine Anwältin Marcia Hofman hatte zuvor in einem Brief an das zuständige Gericht darum ersucht, wie die Webseite arstechnica berichtet. Sie begründete die Bitte mit der Tatsache, dass bei ihrem Mandanten keine Fluchtgefahr bestehe und dass er jeden Gerichtstermin wahrgenommen habe.

Can’t think of a better way to spend my first night off curfew than at an infosec bonfire. pic.twitter.com/1eUOOgmBjo

— MalwareTech (@MalwareTechBlog) October 20, 2017