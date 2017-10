Köderpreis: Top-Smartphone Essential Phone 200 Euro günstiger

Das Essential Phone von Andy Rubins Firma Essential Products sollte den großen Smartphone-Herstellern, angefangen von Samsung über Apple bin hin zu LG, das Fürchten lehren. Der Erfolg des High-End-Geräts scheint sich allerdings in Grenzen zu halten. Nun reagiert der Hersteller mit einer radikalen Preissenkung, um die Kunden zu ködern.

Wie Essential Products in einem Blogeintrag am Samstag berichtet, ist das seit September in Nordamerika für 699 US-Dollar eingeführte Essential Smartphone ab sofort für 499 Dollar zu haben. Man wolle den Kunden mit diesem Schritt den Zugang zu den Produkten des Herstellers erleichtern, heißt es. Nutzer, die das Essential Phone bereits zum früheren Preis gekauft haben, erhalten einen so genannten „friend & family code“. Der Gutschein kann auf der Webseite des Herstellers eingelöst werden. Zu erwerben ist hier allerdings neben dem Essential Phone lediglich eine 360-Grad-Kamera.

Über die genauen Verkaufszahlen rund um das Essential Phone gibt es bis jetzt nur Spekulationen. Ende September kam das Gerücht auf, dass sich das Smartphone bis dahin gerademal 5.000 Mal verkauft hat. In Europa ist das Gerät noch nicht erhältlich. Essential Products hatte zuletzt angekündigt, es auch hier auf den Markt zu bringen. Der Termin steht noch nicht fest.

Essential Phone bietet viel für wenig Geld

Mit dem Essential Phone landet nun ein High-End-Smartphone im mittleren Preissegment. Das Gerät stieß bei Präsentation und Launch in der Fachwelt auf Begeisterung. Mit einem Rahmen aus Titan ist es besonders robust. Auch Technologie und Design des 5,7 Zoll großen Display (2.560 x 1.312 Pixel), das fast die gesamte Vorderseite bedeckt, ist state of the art. Und über den ebenfalls auf der Rückseite angebrachten Pin-Connector lässt sich weiteres Zubehör wie die 360-Grad-Kamera anbringen. Angetrieben wird das Essential Phone von einem Snapdragon 835 von Qualcomm. Der Arbeitsspeicher liegt bei 4 GB RAM während der interne Speicher 128 GB misst.