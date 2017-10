Pilot Season: Amazon stellt Zuschauern drei neue Pilotfolgen vor

Auf Amazons Streaming-Dienst Amazon Prime Video herrscht wieder Pilot Season. Am 10. November haben Zuschauer in 200 Ländern wieder die Möglichkeit, über Pilotfolgen zu drei potenziellen Serien abzustimmen. Zur Auswahl steht unter andrem eine mögliche Serie mit Glenn Close.

Bei allen drei Vorschlägen handelt es sich um halbstündige Pilotfolgen. In der Sitcom „Sea Oak“ spielt die sechsfache Oscar-Kandidatin Close eine Frau, die bei einem Einbruch ums Leben kommt. Ins Jenseits will Tante Bernie aber nicht so schnell. Sie kehrt von den Toten zurück, um das Leben zu leben, das sie nie hatte. Zum Leidwesen ihrer Familie. Zu den Machern der Serie gehören der Autor George Saunders und die Produzenten Hiro Murai und Evan Dunsky. Golden-Globe-Gewinner Murai führt auch Regie.

„The Climb“ handelt von einer Bürokauffrau, die ein Internetstar werden will. Die Idee zur Serie hatte Diarra Kilpatrick, die Regie zur ersten Episode übernahm Chris Robinson. Auch in „You Love More“ steht eine Frau im Mittelpunkt. Die ist nicht nur groß, wie Amazon schreibt, sie hat auch ein großes Herz, das sie vor allem als Beraterin in einer Einrichtung für junge Erwachsene mit Down-Syndrom zeigt. Ihre Schwächen: Wein und Männer. Die Hauptrolle spielt die Kabarettistin Bridget Everett. Bobcat Goldthwait führt Regie, der an der Seite von Everett und Michael Patrick King auch das Drehbuch zur Episode verfasst hat.

Zuschauer als Programmplaner

Bei Amazon Prime Video hat sich zuletzt die Taktik bewährt, in der „Pilot Season“ Pilotfolgen potenzieller Serien zu veröffentlichen, über deren Schicksal die Zuschauer entscheiden. Bewährt sich eine Episode, dann geht das Konzept in Serie. In der letzten Pilot Season stellte Amazon die Piloten zu „The Legend of Master Legend“, „Budding Prospects“, „The New V.I.P.’s“, „Oasis“ und „The Marvelous Mrs. Maisel“. Die Episode zur letztgenannten Serie konnte die Zuschauer am meisten überzeugen. Ab 29. November feiert die Sitcom auf Amazon Prime Video Premiere.