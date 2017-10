Spotify zeichnet Musik-Produzent Rick Rubin mit Legendary Genius Award aus

Rick Rubin gehört zu den einflussreichsten Musik-Produzenten der Gegenwart. Der 54-Jährige produzierte Platten von Größen wie Johnny Cash, Kanye West und Adele. Nun wird die Produzentenlegende vom Musik-Streaming-Dienst Spotify mit dem Legendary Genius Award für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Wie das Magazin Variety unter Berufung auf Spotify berichtet, wird der Preis Rubin am 1. November dieses Jahres in der Vibiana Cathedral in Los Angeles vom US-amerikanischen Hip-Hop- und R&B-Musiker Frank Ocean überreicht.

Der Musik-Produzent ist damit der erste Preisträger des Legendary Genius Awards, der im Rahmen der dieses Jahr zum ersten Mal stattfindenden Verleihung der Secret Genius Awards vergeben wird. Mit den Preisen werden die besonderen Leistungen in der zeitgenössischen Songwriter- und Produzenten-Szene gewürdigt.

Initiative zur Förderung der Songwriter-Community

Die Secret Genius Awards sind Teil der Secret-Genius-Initiative von Spotify, mit der die Songwriter-Community gefördert werden soll. Zur Initiative gehören auch das Ambassador Program and Songshops, die Secret Genius Playlist und die Secret Genius Podcasts.

Zu den Nominierten der Secret Genius Awards gehören dieses Jahr die Songwriter Ammar Malik, Brian Lee, J Kash, Johnny McDaid und Scott Harris sowie die Produzenten Benny Blanco, Max Martin, Nineteen85, Noah Shebib und Steve Mac. Weitere Kategorien.

Rick Rubin wurde im Lauf seiner Karriere bereits mit sechs Grammys für das beste Album ausgezeichnet, unter anderem für die Platten „21“ von Adele und „Stadium Arcadium“ von den Red Hot Chili Peppers. Zwei Mal erhielt US-Amerikaner den wichtigsten Preis der Musikbranche als bester Produzent des Jahres.