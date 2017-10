iPhone X: Apple zeigt sich zufrieden mit Vorbestellungen

Seit vergangenem Freitag lässt sich Apples iPhone X vorbestellen. Viele Nutzer machen von dieser Möglichkeit Gebrauch und sorgen beim Hersteller für gemischte Gefühle. Denn dessen Freude dürfte durch den Frust gedämpft werden, mit der Lieferung nicht hinterherzukommen. Weshalb viele Nutzer wochenlang auf ihre Bestellung warten müssen.

Wie Apple auf seiner Webseite mitteilte, müssen Kunden fünf bis sechs Wochen auf das iPhone X warten. Das gilt für alle Farb- und Speichervarianten des Smartphones. Der Grund: Apple kann die hohe Nachfrage nach dem Gerät nicht bedienen. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters sagte ein Firmensprecher, dass die Vorbestellungen „durch die Decke“ gehen würden.

Apple werde die Bestellungen weiter annehmen und bearbeiten, so die Sprecherin weiter. Dennoch weist der Konzern die Kunden auch auf die Möglichkeit hin, sich das iPhone X in den Apple Stores oder in den Elektronik-Fachhandlungen zu besorgen. Hier wird es ab dem 3. November angeboten.

iPhone 8 und 8 Plus verkaufen sich schlecht

Der Erfolg des iPhone X geht indes auf Kosten des iPhone 8 und des iPhone 8 Plus. Die beiden Smartphones sind seit September im Handel erhältlich, wo sie sich allerdings mehr schlecht als Recht verkaufen. Ein Grund für den Flop: Viele Nutzer warten offenbar lieber wenige Wochen auf das technisch hochwertigere iPhone X.

Die Investoren blicken allerdings lieber auf die Marktpräsenz des iPhone X. Weshalb die Aktie um mehr als drei Prozentpunkte stieg. In Deutschland wird das Smartphone ebenfalls ab 3. November für den Einstiegspreis von 1.149 Euro erhältlich sein.