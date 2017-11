„Dogs of Berlin“: Netflix meldet Produktionsstart der zweiten deutschen Originalserie

In Berlin ist die erste Klappe zur zweiten deutschen Originalserie des Streaming-Dienstes Netflix gefallen. „Dogs of Berlin“ kreist um Neonazis, Fußballfans und Polizisten, die in der Hauptstadt für Chaos und Ordnung sorgen.

Im Zentrum der zehn Folgen der ersten Staffel von „Dog of Berlin“ stehen die Polizisten Erol Birkan und Kurt Grimmer, die im Fall eines ermordeten deutsch-türkischen Fußball-Nationalspielers ermitteln. Zu den Verdächtigen gehören neben den Familienangehörigen des Sportlers auch Neonazis, die Mafia und der eine oder andere fanatische Fußballfan.

In die Hauptrollen der Ermittler sind Fahri Yardim und Felix Kramer geschlüpft. Zum Ensemble der mit deutschen Kino- und TV-Stars gespickten Serie gehören ferner Katharina Schüttler, Anna Maria Mühe, Misel Maticevic, Katrin Sass und Hannah Herzsprung. Produziert wird „Dogs of Berlin“ vom Produktionsstudio Syrreal Entertainment, das bereits die eine oder andere „Tatort“-Folge mit Til Schweiger verantwortet hat.

Christian Alvart wechselt den Tatort

„Tschiller: Off Duty“-Regisseur Christian Alvart ist Schöpfer, Drehbuchautor und Regisseur der Serie. An der Seite seines Syrreal-Entertainment-Kollegen Sigi Kamml fungiert er auch als Produzent. „Christian Alvart ist ein höchst talentierter Geschichtenerzähler, dessen Konzept für „Dogs of Berlin“ uns begeistert hat“, sagt Erik Barmack, Vizepräsident für Internationale Originalserien bei Netflix.

„Dogs of Berlin“ wird ab 2018 auf Netflix zu sehen sein. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Zuvor startet mit „Dark“ die erste deutsche Originalserie des Streaming-Dienstes. Premiere der ersten von zehn einstündigen Episoden ist der 1. Dezember.