Nach „Pokémon Go“: Niantic siedelt nächstes AR-Spiel in „Harry Potter“-Welt an

Mit „Ingress“ wurde Niantic vor fünf Jahren berühmt. Mit „Pokémon Go“ landete der US-Spieleentwickler vor einem Jahr einen Welterfolg. Nun verkündet das Unternehmen das nächste Augmented-Reality-Spiel. Es ist – der Titel „Harry Potter: Wizards Unite“ verrät es bereits – in der Welt des kleinen Zauberers Harry Potter angesiedelt.

Wie Niantic in einer gestern veröffentlichten Pressemitteilung schreibt, entsteht das neue Augmented-Reality-Spiel des Studios in Zusammenarbeit mit dem Medienunternehmen Warner Bros. Entertainment und dem Entwicklerteam von WB Games. Es soll bereits nächstes Jahr auf den Markt kommen.

Zusammen böse Zauberer bekämpfen

Wie schon „Ingress“ und „Pokémon Go“ baut auch „Harry Potter: Wizard Unite“ auf dem Prinzip des gemeinsamen Spielens auf Basis der Projektion virtueller Elemente auf die reale Welt des Spielers. Die Teilnehmer würden in dem AR-Game Zaubersprüche lernen und zusammen mit Mitspielerin in ihrer Nachbarschaft oder in der Stadt verfeindete Zauberwesen bekämpfen, heißt es seitens Niantic.

Nach dem Durchbruch mit „Ingress“ und dem Massenphänomen „Pokémon Go“ dürfte Niantic mit „Harry Potter: Wizards Unite“ der nächste Coup gelingen. Denn das „Harry Potter“-Franchise gehört zu den erfolgreichsten aller Zeiten. Allein Rowlings Romanvorlagen wurden mehr als 450 Millionen Mal verkauft. Die achtteilige Verfilmung von Warner Bros. spielte weltweit fast acht Milliarden US-Dollar ein.