Spot Mini: Robotik-Konzern Boston Dynamics stellt neuen Laufroboter vor

Mit seinen vierbeinigen Laufroboter Spot Mini hat Boston Dynamics letztes Jahr für Aufsehen gesorgt. Nun hat der in Waltham, im US-Bundessstaat Massachusetts ansässige Robotik-Konzern das Nachfolge-Modell des „Hunde“-Roboters vorgestellt. Und zwar in Form eines Videos, das seit gestern auf dem Videodienst YouTube zu sehen ist.

Der 24 Sekunden lange Teaser zeigt, wie der neue Spot Mini aus dem Hintergrund vor die Kamera läuft, sich vor dieser verbeugt, sich dann wieder aufrichtet und weiter hinter eine Mauer läuft. Im Vergleich zum Vorgänger, den Boston Dynamics im Sommer letzten Jahres vorgestellt hatte, kommt der neue Roboter-Vierbeiner weniger technisch daher. Was nicht nur daran liegt, dass er in den Farben Gelb und Schwarz lackiert ist, sondern auch an den Extremitäten und Rumpf komplett verschalt ist. Die Konturen des Spot Mini erscheinen damit insgesamt runder und flüssiger.

Demnächst mehr Informationen



Auch fehlt der neuen Version der lange Hals des Vorgängers, an dessen Ende der auch als Greifarm fungierende Kopf montiert war. Stattdessen prangt am vorderen Teil des Roboters eine Öffnung, über deren Funktionalität man nur spekulieren kann. Die dürften dann ein Ende nehmen, wenn Boston Dynamics uns demnächst mit weiteren Informationen versorgen wird. Das wird in Kürze offenbar der Fall sein, wie einem dem YouTube-Video beigefügten Kommentar zu entnehmen ist. Der Clip selbst endet mit der Ankündigung „coming soon“. Man darf also gespannt sein.

Boston Dynamics wird 1992 infolge einer Abspaltung aus der Universität Massachusetts Institute of Technology gegründet. Von Anfang an forscht das Unternehmen im Bereich Laufrobotik. Der humanoide Roboter Atlas, die vierbeinigen Laufroboter BigDog, Spot und Spot Mini sowie der Sechsbeiner RHex sind die Forschungsergebnis. Ende 2013 wird Boston Dynamics vom Internet-Konzern Google übernommen. Seit Sommer 2017 gehört das Unternehmen dem japanischen Telekommunikations- und Medienkonzern Softbank.