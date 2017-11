Videospiel-Adaption: Nintendos Super Mario bald wieder im Kino

Lange hatte sich Nintendo davor gesträubt, seine heilige Kuh, die Videospielfigur Super Mario, erneut zum Thema einer Hollywood-Verfilmung zu machen. Zu sehr nagte das Fiasko um die Kinoadaption „Super Mario. Bros.“ am Stolz des erfolgreichen Spiele- und Konsolenentwicklers. Doch nun ist das Unternehmen bereit für einen weiteren Versuch. Diesmal soll mit einem Animationsfilm gelingen, was mit dem Realfilm seinerzeit gescheitert war.

Wie das Wirtschaftsmagazin The Wall Street Journal und das Filmmagazin Hollywood Reporter berichten, befindet sich Nintendo derzeit in Verhandlungen mit den Filmstudios Universal Pictures und Illumination Entertainment, aus deren Schmieden Animationsfilm-Hits wie die „Ich – Einfach unverbesserlich“- und die „Minions“-Reihe hervorgegangen sind.

Über den Inhalt des Animationsfilms gibt es derzeit noch keine Informationen. Ebenso ist unklar, wann das Werk in die Kinos kommt und wer die kreativen Köpfe hinter dem Projekt sind. Laut Medienberichten ist Nintendo offenbar um künstlerisches Mitspracherecht bemüht, und zwar in der Form, als unter anderem „Super Mario“-Schöpfer Shigeru Miyamoto zum Produzentenstab der Produktion gehören soll.

Das Fiasko von „Super Mario. Bros.“, dem Film

Wie wichtig Nintendo die Kontrolle über sein Produkt sein dürfte, zeigt das Fiasko um die erste Verfilmung von „Super Mario. Bros“. Die gleichnamige Videospiel-Adaption aus dem Jahr 1993 mit Bob Hoskins als Titelheld und John Leguizamo als Luigi war nicht nur ein künstlerischer, sondern auch ein finanzieller Flop. Danach wollte der Konsolenhersteller seine beliebteste Figur angeblich nicht wieder für eine Hollywood-Adaption hergeben.

Super Mario tauchte zum ersten Mal 1981 im Arcade-Spiel „Donkey Kong“ auf. Eine eigene Spielreihe bekam der Klempner zwei Jahre später mit „Mario Bros.“, in dem der Titelheld an der Seite seines Bruders Luigi unterirdische Rohre von so manchem Ungeziefer befreit. Einen weiteren Relaunch erlebt die Figur 1985 mit dem für die Spielekonsole Famicom entwickelten Spiel „Super Mario Bros.“ Davon haben die Entwickler bis heute mehr als 240 Einheiten verkauft.