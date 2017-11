Countdown läuft: In vier Tagen beginnt auf Amazon.de die Cyber Monday Woche

In vier Tagen startet bei Amazon.de wieder die Cyber Monday Woche. Vom 20. bis 27. November können Kunden des E-Commercers über 55.000 Produkte zu reduzierten Preisen erwerben.

Die Angebote in den acht Aktionstagen gliedern sich in den Rubriken „Angebote des Tages“ und „Blitzangebote“. Im ersten Fall werden die Angebote ab Mitternacht für 24 Stunden erhältlich sein. Die Blitzangebote werden zwischen 6.00 Uhr früh und 19:45 Uhr im Fünf-Minuten-Takt freigeschaltet und für maximal sechs Stunden verfügbar sein.

Profitieren von der Aktion können alle Kunden. Prime-Mitglieder erhalten die Angebote jedoch 30 Minuten vorab. Die Palette an Produkten reicht von Amazon Geräten wie Echo, Fire TV, Fire Tablets und Kindle, die bis zu 30 Prozent reduziert sein werden, über Spielekonsolen wie PlayStation 4 Pro, Xbox One S und Nintendo Switch mit bis zu 20 Prozent Rabatt und Kameras von Herstellern wie Sony, Nikon und Canon (bis zu 40 Prozent Rabatt) bis hin zu Werkzeug von Bosch, Makita, Stanley und Black+Decker (bis zu 50 Prozent billiger).

Die Countdown-Aktion läuft bereits

Wer bis zum 20. November nicht warten will, dem gibt Amazon schon jetzt die Möglichkeit, im Rahmen der Countdown-Aktion das eine oder andere Schnäppchen zu machen. In der Rubrik „Angebote des Tages“ können Kunden zum Beispiel reduzierte 4K UHD Fernseher von Sony oder Samsung, Haushaltswaren oder Schuhe kaufen. Zahlreiche weitere Angebote finden sich auch in „Blitzangebote“, darunter Produkte aus der IT- und Sport- und Modewelt.