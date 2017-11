Neuer Starttermin: Apples HomePod erscheint erst nächstes Jahr

Apple wollte seinen smarten Lautsprecher HomePod bereits im Dezember dieses Jahres auf den Markt bringen. Doch der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino hängt mit der Produktion des Geräts offenbar hinterher. Daher hat er den Verkaufsstart auf Anfang nächsten Jahres verschoben.

„Wir brauchen ein wenig mehr Zeit, bis [der HomePod] für die Kunden fertig ist“, sagte ein Firmensprecher in einem gestern vom Magazin The Verge zitierten Statement. Apple würde mit der Auslieferung des Lautsprechers Anfang nächsten Jahres in den USA, Großbritannien und Australien beginnen. Wann das Gerät in Deutschland auf den Markt kommt, ist noch nicht bekannt.

Ob Apple den neuen Termin halten kann, ist fraglich. Für The Verge ist die Vagheit der zeitlichen Angabe ein Indiz dafür, „dass es eine Weile dauern könnte, bis wir den HomePod zu sehen bekommen.“ Über die Ursachen der Verzögerung machte der Hersteller keine Angaben.

Apple stellte den HomePod im Juni dieses Jahres auf der Entwicklerkonferenz WWDC vor. Mit dem intelligenten Lautsprecher will der Konzern sich gegen Konkurrenten wie Amazon und Google positionieren. Der mit dem hauseigenen Sprachassistenten Alexa ausgestattete Echo des E-Commercers ist derzeit Marktführer. Google brachte seinen mit dem Google Assistant gekoppelten Home vergangenes Jahr heraus.

HomePod mit smarter Siri und sattem Sound

Der HomePod funktioniert mit Apples Sprachassistentin Siri, die auch nicht vorprogrammierte Befehle bis hin zu umgangssprachlichen Formulierungen erkennen kann. Neben der Musiksteuerung aus dem Portfolio von Apple Music kann der HomePod auch allgemeine Fragen aus Themenbereichen wie Nachrichten, Sportergebnisse und Wetterbericht beantworten. Nicht zuletzt ist das Gerät mit Apples HomeKit-Geräten verknüpft, sodass man damit etwa auch die Rollläden, die Heizung oder das Licht in der Wohnung steuern kann.

Sich von den Rivalen abheben will sich Apple aber weniger mit den Fähigkeiten von Siri, als vielmehr mit der Klangqualität des Lautsprechers. Der HomePod ist mit einem Subwoofer und sieben Boxen ausgestattet, die für einen dynamischen und Stereo-Sound sorgen sollen.