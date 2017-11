Facebook, Twitter und Co. offline: Pakistan sperrt soziale Netzwerke

Bei den blutigen Auseinandersetzungen zwischen religiösen Hardlinern und Sicherheitskräften in Pakistan sind bereits mehrere Menschen getötet und hunderte verletzt worden. Gestern Abend ist nach der Polizei auch das Militär angerückt, um den Protest aufzulösen. Nun hat die Regierung soziale Medien wie Twitter und Facebook gesperrt.

„Uns ist bewusst, dass die pakistanische Regierung Maßnahmen ergriffen hat, um Twitter und andere soziale Medien zu blockieren“, heißt es in einer Mitteilung von Twitter. Man beobachte die Situation und hoffe, dass der Dienst bald wieder funktionieren werde.

We are aware of reports that the Pakistani government has taken action to block Twitter service, as well as other social media services, and that users are having difficulty using Twitter in Pakistan. We are monitoring the situation and hope service will be fully restored soon.

— Twitter Public Policy (@Policy) November 25, 2017