Nintendos Mobile-Spiel „Animal Crossing: Pocket Camp“ auf Erfolgskurs

Nintendo freut sich über seinen nächsten Spielehit. Das dritte Mobile-Game des japanischen Spiele- und Konsolenherstellers, „Animal Crossing: Pocket Camp“, wurde seit der weltweiten Freischaltung auf Apples und Googles App-Stores innerhalb weniger Tagen mehr als 15 Millionen Mal heruntergeladen.

Mit „Animal Crossing: Pocket Camp“ setzt Nintendo seine „Animal Crossing“-Spielereihe fort. In dem Simulationsspiel gestalten die Spieler einen Campingplatz. Die dekorativen Gegenstände erhalten sie durch den Tausch mit Materialien wie Holz und das Erledigen diverser Aufgaben.

In Australien war „Animal Crossing: Pocket Camp“ bereits Ende Oktober dieses Jahres veröffentlicht worden. Seit dem 22. November ist das Spiel weltweit in Apples App Store und Google Play Store erhältlich. Dabei verzeichnet es offenbar überragende Download-Werte. Wie die Marktforschungsagentur Sensor Tower berichtet, wurde „Pocket Camp“ in den ersten sechs Tagen mehr als 15 Mal auf iOS- und Android-Geräte weltweit installiert.

Vergleich mit anderen Nintendo-Spielen

Das ist der zweitbeste Start aller drei mobilen Spiele von Nintendo. Zum Vergleich: Das Anfang dieses Jahres veröffentlichte Spiel „Fire Emblem Heroes“ war nach den ersten sechs Tagen rund sieben Millionen Mal heruntergeladen worden. Spitzenreiter ist nach wie vor „Super Mario Run“. Die mobile Version des Jump-’n‘-Run-Klassikers hatte sich nach den ersten sechs Tagen auf insgesamt 32 Millionen Geräten befunden.

Die Downloadzahlen von „Animal Crossing: Pocket Camp“ sagten noch nichts über den Umsatz aus. Das Spiel ist im Free-to-Play-Modus erhältlich. Die Monetarisierung erfolgt über In-App-Käufe. Dabei können Spieler zwischen 1,09 Euro und 43,99 Euro ausgeben.