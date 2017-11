Einen Tag lang U2: Amazon Music sendet Audio-Show „U2-Experience“

Am 1. Dezember erscheint mit „Songs of Experience“ das neue Album der irischen Rockband U2. Zur Markenting-Kampagne von Universal Music Group gehört auch eine Kooperation mit Amazon. Auf dem Musik-Streamingdienst des Online-Versandhändlers, Amazon Music, können Prime-Mitglieder einen Tag vor dem Release eine Audio-Show hören, die sich ausschließlich mit U2 befasst.

Das Programm werde „vollgepackt“ sein mit historischen und neuen exklusiven Inhalten, heißt es in der Pressemitteilung von Amazon. „U2 Experience“, so der Titel der Audio-Show, begleitet die Karriere der legendären Band von den Anfängen bis heute. Sie enthält Kommentare zu den Bedeutungen ihrer größten Songs und schildert Anekdoten über die Bandmitglieder. Zudem enthält der Stream einige der größten Hits und Live-Aufnahmen der seit 1976 bestehenden Rockgruppe.

„Wenige Bands haben so eine sagenhafte Karriere wie U2 und wir haben die Gelegenheit ergriffen, für ihre Fans eine einzigartige Audio-Show zu gestalten“, sagt Alex Luke. Der Global Head of Programming von Amazon Music hat mit der Band im Rahmen ihrer Tour im brasilianischen São Paulo auch Interviews, die ebenfalls Teil der Audio-Show sind.

„Ich hoffe, dass man gar nichts über U2 oder über den Kontext des neuen Albums zu wissen braucht, um „Songs of Experience“ zu mögen“, kommentiert U2-Gitarrist Edge The Edge das 14. Studioalbum der Rockband. „Auf unserem letzten Album [Songs of Innocence, Anm. der Red.] ging es darum, wo wir herkommen und wie die Band zusammengekommen ist, das Dublin der späten 70er- und frühen 80er-Jahre. Unser neues Album ist dazu ein Bruder im Geiste, aber aus der jetzigen Perspektive.“

24 Stunden lang in die Welt von U2 eintauchen

Mitglieder von Prime Music und Amazon Music Unlimited in den USA, Großbritannien, Deutschland und Österreich können die „U2 Experience“ am 30. November ab 0:00 Uhr 24 Stunden lang abrufen. Die Audio-Show wird linear ausgestrahlt. Das heißt: Beim Start des Programms steigt man an der Stelle ein, wo sich die Show gerade befindet. Vorherige Inhalte können nicht nachträglich abgerufen werden.