„Weihnachtsgeschenkt“: Nächste Rabattaktion von Media Markt

Media Markt hat sich passend zur Vorweihnachtszeit eine weitere Rabattaktion ausgedacht. Sie nennt sich „Das große MediaMarkt Weihnachtsgeschenkt“ und sieht den Erhalt eines Geschenkartikels beim Kauf eines bestimmten Produkts vor.

Die Rabattaktion beginnt heute und endet am 5. Dezember. Sie erstreckt sich sowohl auf den Onlineshop des Elektronikhändlers als auch auf allen 271 stationären Märkten in Deutschland, wie es einer Pressemitteilung von Media Markt heißt. In dem genannten Zeitraum werden nicht viele Artikel aus diversen Produktkategorien zu Sonderpreisen angeboten. Kern der Aktion ist, dass Kunden beim Kauf eines Produkts einen kostenlosen Geschenkartikel erhalten.

Die Auswahl der zu kaufenden und geschenkten Produkte trifft allerdings nicht der Kunde, sondern Media Markt. Kauft der Kunde etwa den Grundig 43 GUB 8762 LED TV, bekommt er das Radio Music 45 DAB+ vom gleichen Hersteller geschenkt. Entscheidet er sich für Samsungs Galaxy Note 8, gibt es einen Geschenk-Coupon im Wert von 50 Euro gratis dazu. Und für Boschs Einbauherdset (HBD415RS60) erhält er den kostenlosen Jamie Oliver Bräter von Tefal.

Filme, Musik und Games

In den Segmenten Film, Musik und Games wird die Aktion ein wenig variiert. Hier muss sich der Kunde jeweils für drei Artikel entscheiden. Gestrichen wird der Preis für das jeweils günstigste Produkt.

„Weihnachtsgeschenkt“ ist die zweite Rabattaktion von Media Markt innerhalb einer Woche. Als wir in den vergangenen Tagen mit farbigen, cyberhaften, magischen und sonstigen Wochentagen konfrontiert waren, hatte der Elektronikhändler am 24. November den „Red Friday“ ausgerufen. An dem Aktionstag waren Produkte aus verschiedenen Warenbereichen zu Sonderpreisen erhältlich.