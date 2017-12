Star-Wars-Fans dürfen sich auf eine besondere Version des OnePlus 5T freuen

Fans des Star-Wars-Universums dürfen sich in diesem Dezember auf einen neuen Film freuen: Am Donnerstag, den 14. Dezember 2017 kommt in Deutschland der Film „Star Wars: Die letzten Jedi“ in die Kinos. Und die Marketing-Maschine des Disney-Konzerns läuft bereits auf Hochtouren. Teil der Werbung für die „Episode 8“ ist nun auch ein Smartphone: Das OnePlus 5T wird in einer speziellen, limitierten Star-Wars-Edition erscheinen.

Das „OnePlus 5T Star Wars Edition“ unterscheidet sich nur optisch von der regulären Version des Telefons. Dabei ist das Smartphone in seinen Farben sowohl an der schwarzweißen Uniform eines Sturmtrupplers als auch an der roten Farbe des Titels des Films „Star Wars: Die letzten Jedi“ angelehnt. Die Rückseite des Smartphones ist weiß und mit einem roten Star-Wars-Logo verziert. Die Frontseite ist schwarz. Die seitlichen Knöpfe sind schwarz und rot. Außerdem gibt es ein vorinstalliertes Wallpaper mit einem roten Helm eines Sturmtrupplers des Ersten Ordens aus dem Film auf schwarzem Hintergrund, auf dem auch der Titel des Filmes geschrieben steht.

Star Wars ist wahrscheinlich das profitabelste Franchise der Welt

Disney hat das „OnePlus 5T Star Wars Edition“ vorerst nur für Indien angekündigt. Allerdings ist ein Marktstart in Europa nicht explizit ausgeschlossen worden. Hoffentlich bringt der Konzern das Smartphone also auch noch hierzulande auf den Markt. Interessenten dürfte es mehr als genug geben. Denn Star Wars ist eine unerreichte Gelddruckmaschine, deren Fans in die Milliarden gehen. Dabei wird mit Merchandising wahrscheinlich mehr verdient als mit den eigentlichen Filmen. Ein guter Grund also anzunehmen, dass auch das „OnePlus 5T Star Wars Edition“ ein voler Erfolg für alle Beteiligten wird.