Messenger Kids: Facebook veröffentlicht App für Kinder

Facebook will eine neue Kommunikations-Anwendung auf den Markt bringen, die sich speziell an Kinder richtet. Dabei handelt es sich um einen Ableger des Facebook Messengers, der sich Messenger Kids nennt und sich für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren eignen soll. Derzeit testet das Unternehmen den Messenger Kids lediglich auf der Plattform iOS. In Zukunft soll es die App aber auch für Android geben.

Facebook verspricht, dass der Datenschutz der Kinder, die den Messenger Kids verwenden, gewährleistet sei. So funktioniert die Anwendung ohne Facebook-Konto für das Kind. Schließlich erlaube das Unternehmen sowieso keine Kontos für Kinder unter 13. Stattdessen wird das Kids-Konto mit dem Facebook-Konto eines Elternteils gekoppelt. Und dieser Elternteil kann dann festlegen, mit wem das Kind eigentlich so alles chatten darf. Informationen aus dem Messenger Kids sollen außerdem auf keinen Fall in irgendeiner Form monetarisiert werden.

Es wird also weder eine Sammelung der Daten noch eine Auswertung derselben zu Werbezwecken vorgenommen. Der Dienst wird darüber hinaus kostenlos sein und auch selbst keine Werbung enthalten. Außerdem verspricht Facebook, dass es die Daten aus dem Messenger Kids nicht in ein ordentliches Facebook-Konto überführen wird, wenn es 13 geworden ist. Auch eine automatische Einrichtung eines solchen Kontos schließt das Unternehmen aus. Stattdessen scheint es Facebook darum zu gehen, Eltern an den Messenger zu binden und bei Kindern schon einmal ein Bewusstsein für Facebook zu schaffen.

Messenger Kids wird einige Snapchat-Funktionen haben

Der Messenger Kids wird nicht nur zum regulären chatten geeignet sein. Stattdessen soll er auch diverse Funktionen erhalten, die man unter anderem aus Snapchat kennt. Kinder sollen also auch Fotos mit Filtern und Masken versehen und versenden können. Auch eine GIF-Datenbank soll es geben – mit ausschließlich kindgerechten Inhalten. Voraussetzung ist, dass der Chat-Partner entweder einen Messenger-Account oder ein Messenger-Kids-Konto hat. Eine Telefonnummer ist nicht notwendig, aber ein Tablet oder Smartphone mit Internetverbindung.