YouTube bald nicht mehr auf Fire TV: Machtkampf zwischen Google und Amazon eskaliert

Der erbitterte Machtkampf zwischen Google und Amazon geht in die nächste Runde. Der Internetkonzern hat entschieden, seinen Videodienst YouTube auch aus dem Fire-TV-Gerät des Online-Versandhändlers zu entfernen. Der Anlass: Amazon hat diverse Hardware-Geräte Googles aus seinem Onlineshop gestrichen.

Wie Venture Beat gestern unter Berufung auf Google berichtet, wird YouTube ab dem 1. Januar 2018 nicht mehr auf Amazons Streaming-Gerät Fire TV verfügbar sein. Laut dem Magazin sei der Streit zwischen den beiden Tech-Giganten mit dieser Entscheidung am Dienstag eskaliert.

„Amazon unterstützt keine Google Produkte wie Chromecast und Google Home, macht sein Prime Video nicht zugänglich für Google Cast Nutzer und hat letzten Monat auch die Produkte von Nest (unserer Schwesterfirma) aus dem Verkauf genommen“, teilt Google in einem von Venture Beat zitierten Statement mit. Man habe daher man entschieden, YouTube nicht mehr auf Echo Show und Fire TV anzubieten.

Amazons Reaktion: „Google sorgt für einen enttäuschenden Präzedenzfall, indem er den Kunden den Zugang zu einer offenen Webseite verwehrt“. Dabei weist der Online-Versandhändler darauf hin, dass der Bann nur die App-Version von YouTube betreffe. Über den Webbrowser hätten Nutzer noch immer Zugriff auf das Videoportal.

Der erbitterte Kampf um Kunden

Hintergrund für den Machtkampf ist die Konkurrenzsituation, in der sich beide Konzerne befinden. Sowohl Google als auch Amazon bieten auf dem Markt Hardware aus gleichen Produktkategorien an wie intelligente Lautsprecher (Google Home vs. Amazon Echo) und Streaming-Sticks (Chromecast vs. Fire TV Stick). Bis 2015 hatte Amazon die Geräte der Konkurrenz auf seinem Onlineshop noch angeboten, danach nahm der E-Commercer sie nach und nach aus dem Sortiment. Auch die Produkte von Apple (Apple TV) und der im Bereich Smart Home tätigen Alphabet-Tochter Nest blieben davon nicht verschont.

Google wollte sich das nicht gefallen lassen und reagierte prompt. Im September dieses Jahres nahm das Unternehmen YouTube aus Amazons Echo Show. Darauf kam die Antwort des E-Commercers, der YouTube wieder in den Lautsprecher integrierte. Am Dienstag wieder der Konter Googles: YouTube ist wieder raus aus Echo Show.

Mit Apple hat Amazon den Streit mittlerweile beigelegt. Im Machtkampf gegen Google ist noch kein Ende in Sicht. Beide Streithähne hoffen aber, zu einer Einigung zu kommen. Zu wünschen wäre das, denn wenn sich zwei Tech-Giganten streiten, gibt es einen Verlierer: den Kunden.