Smart Home: Ikea und Sonos arbeiten an intelligentem Soundsystem

Ikea baut sein Smart-Home-Programm weiter aus. Nach kabellosen Ladegeräten für Handys und intelligenten Lampen wird das schwedische Möbelhaus sein Sortiment um ein smartes Sound-System erweitern. Dazu ist Ikea nun eine Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Audio-Hersteller Sonos eingegangen.

Ziel der Zusammenarbeit sei es, den Menschen zu ermöglichen, „jeden beliebigen Song überall zu Hause abzuspielen, ohne ihre tägliche Routine zu unterbrechen“, heißt es in einer Pressemitteilung von Ikea. Wie genau das Smart-Home-Programm der beiden Konzerne aussehen wird, das werden wir spätestens 2019 erfahren, denn im Laufe dieses Jahres wollen Ikea und Sonos die ersten Ergebnisse ihrer Kooperation präsentieren und auf den Markt bringen.

Denkbares Szenario ist die Integration der Sonos-Lautsprecher in die Produkte des Möbelherstellers. Das hatte Ikea bereits mit den kabellosen Ladegeräten getan, die der Möbelhersteller in seine Lampen einbaute. Zudem heißt es seitens des Möbelgiganten anlässlich seiner Kooperation mit Sonos: „Ikea sucht immer wieder nach neuen Lösungen für das Leben zu Hause. So werden bei Home Smart technische Elemente in Ikea Einrichtungsgegenstände integriert.“ Die Produkte seien dadurch einfach zu nutzen und bezahlbar.

Demokratischer Sound

Wahrscheinlich ist auch ein vernetztes Möbel-Sound-System. Nicht nur ist Sonos bekannt für seine miteinander verknüpften kabellosen Lautsprecher. Zudem ist seitens Ikea von einem „demokratischen“ Hörerlebnis die Rede. „Zusammen mit Sonos möchten wir Musik und Sound für zu Hause demokratisieren und Produkte entwickeln, mit deren Hilfe die Menschen ein gemeinsames Musikerlebnis haben“, erklärt Björn Block, Business Leader für Ikea Home Smart.

Abschließend bleibt die Frage: Auf welchen Sonos-Lautsprechern wird sich die Zusammenarbeit stützen? Wird es der im Oktober dieses Jahres vorgestellte Smart Speaker Sonos One werden, der sich über Amazons Sprachassistentin Alexa steuern lässt? Spätestens 2019 werden wir schlauer sein.