Direct: Instagram will Messenger-Funktion zu einer eigenständigen App machen

Mit dem sozialen Netzwerk Instagram können Nutzer Fotos und Videos samt Textkommentaren posten. Zugleich können sie via Messenger Direct mit ihren Kontakten direkt kommunizieren. In der mobilen Variante der Plattform sollen beide Funktionen getrennt werden. Denn Instagram bastelt derzeit an einer Standalone Messenger-App. Ähnlich hat das der Mutterkonzern Facebook mit der Aufspaltung in Facebook mobil und Messenger-App getan.

Dem Magazin The Verge zufolge, ist die separate Messenger-App Direct seit gestern für in sechs Ländern im Einsatz: Chile, Israel, Italien, Portugal, Türkei und Uruguay. Nächstes Jahr soll sie in weiteren Ländern eingeführt werden.

„Wir möchten, dass Instagram zu einem Ort für die privaten Momente wird, und der Kontakt mit Freunden ist ein wichtiger Aspekt davon“, teilt Instagrams Produktmanager Hemal Shah in einem Interview mit The Verge mit. „Innerhalb von Instagram ist Direct in den vier Jahren stark gewachsen, aber wir können es noch besser machen, wenn es alleine existiert.“

Öffnet der Nutzer die Direct-App, gerät er automatisch in den Kamera-Modus. Will er eine Nachricht verfassen, muss er nach unten wischen. Sobald er die Stand-Alone-App installiert hat, verschwindet die Inbox in Instagram automatisch. Ab sofort kann er nur über die Anwendung in Kontakt mit den Freunden treten. Dabei kann man sowohl Textnachrichten als auch Fotos verschicken.

Eine App, eine Funktion

Facebook hatte 2014 schon die Messenger-Funktion aus der mobilen Version seines sozialen Netzwerks ausgegliedert. Laut Firmenchef Mark Zuckerberg müsse sich eine mobile App nur auf einen Aspekt konzentrieren. Das Konzept scheint aufzugehen. Die reinen Nachrichten-Apps von Facebook, der Messenger und WhatsApp haben weltweit mehr als 1,2 Milliarden Nutzer. Ob es Direct solche Zahlen erreichen wird, bleibt abzuwarten.