Geschäft mit Kundendaten: Einkaufs-Apps von Edeka und Rossmann durchgefallen

Einkaufs-Apps von Handelsketten ködern Kunden mit Rabatten und maßgeschneiderten Angeboten. Was die Nutzerinnen und Nutzer oft nicht wissen: Die Konzerne sammeln ihre Daten zu Einkaufs-Vorlieben und -Interessen. In manchen Fällen werden die Informationen sogar an Dritte weitergeleitet.

Dies ist das Rechercheergebnis des NDR-Verbrauchermagazins „Markt“. Die Sendung hat Informatiker der Universität Hamburg damit beauftragt, die Funktionsweise von Einkaufsapps zu untersuchen. Dabei kamen sie zu der Erkenntnis, dass Handelskonzerne die Daten der Kunden nicht nur sammeln. Manche geben diese auch weiter an Internetfirmen wie Facebook und Google sowie Marktforschungsunternehmen.

Zu den durchgefallen Einkaufs-Apps gehört auch die des Einzelhandelskonzerns Edeka. Der Pressemitteilung des Norddeutschen Rundfunks zufolge erfasse die Anwendung Standortdaten der Nutzerinnen und Nutzer, aus denen man Bewegungsprofile erstellen könnte. Edeka teilte auf Anfrage mit, dass der Konzern die standortbezogenen Daten lediglich zu Anzeigezwecken in der App abrufe. Sie würden nicht in den Konzernservern gespeichert.

Noch problematischer ist der Datenumgang von Rossmann. Die Drogeriemarktkette sammle die Nutzerdaten nicht nur, sie gebe sie auch an Dritte weiter, heißt es vom NDR. Sobald sich der Nutzer registriert habe, würden sein vollständiger Name, sein Alter und sämtliche Nutzungsdaten automatisch an ein Marktforschungsunternehmen weitergeleitet. Auf Anfrage von „Markt“ teilte der Konzern mit, dass man die Datenschutzerklärung in der App aktualisiert habe. Am eigentlichen Verfahren hätte er jedoch nichts geändert, so der NDR.

Mehr zum Thema gibt es in der Sendung „Markt“ zu sehen, die am 11. Dezember ab 20:15 im NDR ausgestrahlt wird.