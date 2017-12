Größter Kunde: Pepsi ordert 100 Semi Trucks von Tesla

Auch PepsiCo zeigt sich an Teslas Semi Truck interessiert. Der US-Getränke- und Lebensmittelhersteller ist nach einer Bestellung von 100 Fahrzeugen der bisher größte Lkw-Kunde des E-Auto-Herstellers.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf den Pepsi-Manager Mike O’Connell Reuters berichtet, wolle der Getränkehersteller mit der Investition die Treibgasemission bis 2030 um 30 Prozent reduzieren. Derzeit verfügt Pepsi über eine Lkw-Flotte von rund 10.000 Fahrzeugen.

Der Konzern plant, mit den Semi Trucks Getränke und Lebensmittel in einem Radius von 500 Meilen zwischen Produktionsstätten und Einzelhändlern zu befördern. Zunächst wolle man prüfen, welche Routen für die Elektro-Sattelschlepper am besten geeignet seien, erklärte O’Connell.

Tesla hatte den Semi Truck Mitte November dieses Jahres in einer Aufsehen erregenden Präsentationsveranstaltung vorgestellt. Der Elektro-Lkw soll in fünf Sekunden auf 60 Meilen pro Stunde (96 km/h) beschleunigen. Vollbladen schafft er die Geschwindigkeit in 15 Sekunden. Der von der Batterie erzeugte Strom reicht angeblich für bis zu 800 Kilometer. Das Aufladen des Energiespeichers für bis zu 640 Kilometer soll nur rund 30 Minuten dauern. Die Kosten für den Semi Truck belaufen sich je nach Ausstattung zwischen 80.000 und 200.000 US-Dollar. Für die Vorbestellung berechnet Tesla eine Anzahlung von 20.000 Dollar.

Semi-Interessenten noch zurückhaltend

Viele Logistiker finden das Preisleistungsverhältnis verlockend. Allerdings sind viele bei den Vorbestellungen deutlich zurückhaltender als PepsiCo. Der Einzelhändler Walmart zum Beispiel bestellte zuletzt 15 Laster und der Logistiker DHL war an zehn Fahrzeugen interessiert. Insgesamt soll Tesla bislang nur 267 Semis produziert haben. Auch das könnte ein Grund für die Zurückhaltung der Branche sein. Die Skepsis ist groß, dass der kalifornische E-Auto-Bauer mit der Produktion und der Lieferung der Fahrzeuge nicht hinterherkommt. Die Produktionsengpässe beim Mittelklassewagen Model 3 hat Tesla noch immer nicht überwunden.