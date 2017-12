Genial einfach: Doogee präsentiert echtes randloses Smartphone-Display

Viele Hersteller arbeiten daran, an einem Smartphone mit einem möglichst randlosen Display. Doch einen echten Edge-to-Edge-Bildschirm hat bis jetzt noch keiner zustande gebracht. Nun präsentiert Doogee ein dem Anschein bahnbrechendes Konzept. Die Idee des chinesischen Herstellers: Die Elemente, die man sonst auf der Frontseite des Handys unterbringen muss wie Kamera und Lautsprecher, verschwinden einfach im Innern des Geräts. Werden sie benötigt, kann der Kunde sie einfach ausfahren.

An der Umsetzung eines komplett randlosen Smartphone-Displays sind bisher alle Hersteller gescheitert. Immer mussten sie an der Frontseite des Handys ein Stück Fläche lassen, auf welcher der Lautsprecher, das Mikrofon und die Selfie-Kameras untergebracht werden müssen. Apples iPhone X hat eine nicht sonderlich elegant aussehende Kerbe, den so genannten Notch. Samsungs aktuelles Smartphone-Flaggschiff Galaxy S8 weist einen schmalen Rand am oberen Ende der Frontseite auf.

Slider-Technik

Nun kommt mit Doogee ein Außenseiter, der es den Großen der Branche zeigt, wie es geht. In einem vor wenigen Tagen auf YouTube veröffentlichten Video hat der chinesische Hersteller sein Konzept vorgestellt. Das Geheimnis liegt in der Slider-Technik. Das Smartphone besteht aus zwei Gehäusehälften. Auf der Rückseite befindet sich – soweit der Konvention entsprechend – unter anderem die Dual-Kamera. Auf der Frontseite reicht das Display tatsächlich von Rand zu Rand reicht. Das Besondere: Die hier sonst untergebrachten Komponenten wie Lautsprecher und Selfie-Kamera befinden sich im Innern des Geräts. Benötigt der Nutzer eine davon, braucht er sie nur ausfahren, indem er die beiden Gehäusehälften in entgegengesetzte Richtung schiebt.

Wir finden: Die Idee ist clever. Jetzt muss sie nur umgesetzt werden. Ob und wann Doogees Konzept Wirklichkeit werden wird, ist allerdings noch offen.