Weiteres Leak bestätigt Design des Galaxy S9

Und wieder sind Bilder aufgetaucht, die das Galaxy S9 von Samsung zeigen sollen. Auch dieses Mal sind die Renderbilder über den Twitter-Account @OnLeaks verbreitet worden. Und im Großen und Ganzen bestätigen sie was wir schon wussten: Das Galaxy S9 wird sich vom Galaxy S8 nur in Details unterscheiden. Und wenn man bedenkt, dass Samsungs Galaxy S8 wahnsinnig erfolgreich ist, ist das wohl keine schlechte Entscheidung.

Auf den Bildern vom vergangenen Freitag war wohl das Galaxy S9 Plus zu sehen, während wir heute das kleinere Galaxy S9 zu Gesicht bekommen. Das lässt sich an der rückseitigen Hauptkamera festmachen. Das heutige Bild zeigt eine Kamera mit einer Linse, während das Gerät vom Freitag eine Dual-Linse auf der Rückseite hatte. Und diese Dual-Linse wird eher der größeren Version zugeschrieben. Wie groß die beiden Telefone sein werden, ist noch nicht bekannt, da es auf den Bildern keine Referenz zu irgendetwas anderem, nicht einmal zwischen Plus- und normaler Variante, gibt.

Galaxy S9 kommt mit Kopfhöreranschluss

Ansonsten sind die beiden Telefone offenbar baugleich. Auf der Rückseite finden wir unterhalb der Kamera einen Fingerabdruck-Scanner. Neben der Linse ist eine LED-Leuchte und ein Herzfrequenzmesser zu sehen. Auf der Vorderseite gibt es links und recht Edge-Displays und unterhalb des Bildschirms eine kleine Blende ohne physische Tasten. Oberhalb sind die Ohrmuschel, eine Kamera und mehrere Sensoren, darunter wohl auch der Iris-Scanner, untergebracht. Auf den Bildern vom vergangenen Freitag war außerdem klar zu erkennen, dass es auf der unteren Kante des Galaxy S9 Plus neben den USB-C-Port auch einen Kopfhöreranschluss geben wird. Dies wird sich sehr wahrscheinlich auch der kleineren Version so verhalten.