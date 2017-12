AmazonTube: Amazon will YouTube-Konkurrenten starten

Sollte Google seine Drohung umsetzen und tatsächlich seinen Videodienst YouTube aus den Hardware-Geräten von Amazon entfernen, dann weiß der Online-Versandhändler offenbar einen Ausweg. Er gründet ganz einfach eine eigene Streaming-Plattform für audiovisuelle Inhalte.

Laut Medienberichten hat Amazon Anfang Dezember einen Markenschutz-Antrag für eine Plattform namens AmazonTube gestellt. Der Dienst soll es Nutzern ermöglichen, Inhalte visueller, akustischer und audiovisueller Art online zu stellen und sie auf mehreren Geräten zu streamen.

Ob und wann Amazon die Plattform ins Leben rufen wird, bleibt abzuwarten. Denn im Machtkampf wischen den beiden Kontrahenten hat sich in den letzten Tagen einiges getan. Der Online-Versandhändler hat das Patent für die neue Marke am 5. Dezember dieses Jahres gestellt, also am gleichen Tag, als Google ankündigte, YouTube ab 1. Januar nächsten Jahres aus Amazons Streaming-Stick Fire TV zu entfernen.

Kampf der Internetriesen

Die Entscheidung war eine Reaktion auf Amazons Umgang mit den Hardware-Produkten des Internetkonzerns. Der E-Commercer hatte dessen Streaming-Stick Chromecast und den smarten Lautsprecher Google Home aus seinem Onlineshop verbannt. Zudem bietet Amazon seinen Streaming-Dienst Amazon Prime Video nicht auf dem Chromecast an.

Inzwischen hatten sich die Kontrahenten aber aufeinander zubewegt. Mitte Dezember hieß es, dass Amazon die Geräte Googles wieder auf seinem Online-Shop anbieten wolle. Noch sind die hier allerdings nicht aufgetaucht. Unklar ist, ob Google seine Drohung wahrmachen und YouTube tatsächlich aus der Amazon-Welt verbannen wird.