Experience Store: Google will in Indien erste Geschäfte eröffnen

Auch Google ist längst nicht nur in der virtuellen Onlinewelt eine Maßstäbe setzende Größe, auch offline mischt der Konzern immer mehr mit einem immer größeren Sortiment an Hardware-Produkten mit. Um diese adäquat zu vermarkten, will das Unternehmen nun Apple nacheifern und eigene Geschäfte gründen. In den Stores sollen Made-For-Google-Geräte wie der Streaming-Stick Chromecast oder das Smartphone Pixel präsentiert und verkauft werden.

Wie die Webseite Googlewatchblog berichtet, sollen die ersten Geschäfte schon bald in Indien eröffnen. Diese will Google offenbar nicht nur als Verkaufsfläche für seine Produkte verstanden wissen. Vielmehr sollen sie auch als Experience Stores dienen, in denen die Geräte und ihr Zubehör vorgestellt, präsentiert und beworben werden sollen.

Wann genau die ersten Läden in Indien aufmachen, ist nicht bekannt. Unklar ist auch, wie viele Stores der Konzern plant und wo auf der Welt sie ihren Sitz haben werden. Angeblich befindet sich Google derzeit in der Planungsphase. Die sollen laut Googlewatchblog bereits so weit fortgeschritten sein, dass der Konzern schon mindestens zwei Betreiber von Einkaufszentren kontaktiert habe.

Expereience Store: Apple dient als Vorbild

Für die Umsetzung der Pläne soll Google einen ehemaligen ranghohen Apple-Manager angestellt haben. Auch das ein Zeichen dafür, wie die Stores konzeptionell geartet sein könnten. Gänzlich neu in der Store-Welt wird Google indes nicht sein. Der Konzern hat bereits Erfahrung mit zeitlich begrenzten Pop-up-Stores sowie angemieteten Verkaufsflächen. Mit dauerhaften und eigenen Geschäften würde er tatsächlich Neuland betreten.