Samsung weiß noch nicht, was beim Galaxy Note 8 los ist

Kurz vor Weihnachten wurde bekannt, dass auch beim neuesten Note-Phablet aus dem Hause Samsung, dem Galaxy Note 8, ein Akku-Problem existiert.

So ist es offenbar möglich, dass sich die Batterie dieses Phablets komplett entleeren kann. In diesem Fall ist es nicht mehr möglich, denn Akku wieder aufzuladen. Er muss ausgetauscht werden. Und da es sich beim neuen Note um ein Gerät mit Unibody-Gehäuse handelt, muss dies in der Regel von einem Experten vorgenommen werden. Idealerweise schickt man das Telefon dann einfach an Samsung ein, da in eigentlich allen Fällen die Garantie greifen müsste.

Ob das Galaxy Note 8 via Software-Update gefixt werden kann?

Samsung hat sich nun zu diesem Problem in der PC Welt geäußert. Und der Stellungnahme des Unternehmens zufolge hat es nur sehr wenige Einsendungen mit diesem Problem erhalten. Noch prüfe die Firma deshalb, was die Ursache sei, und wie der beste Lösungsweg dafür aussehen könnte. Schließlich wäre es denkbar, dass nur eine Software-Sicherung versagt, die dann durch einen Patch repariert werden könnte.