Golden Globes: Facebook sichert sich Rechte für Rote-Teppich-Veranstaltung

Facebook hat sich die Rechte für die Live-Übertragung der Rote-Teppich-Veranstaltung im Vorfeld der diesjährigen Golden-Globes-Verleihung gesichert. Das teilten die Organisation Hollywood Foreign Press Association und das Produktionsstudio Dick Clark Productions gestern mit.

Mit dem Deal hat sich Facebook die Exklusivrechte für die Preshow gesichert. Am 7. Januar ab 15 Uhr Ortszeit (Kalifornien) werden auf der Facebook-Seite der Golden-Globes-Verleihung die Ankunft der Stars sowie Backstage-Berichte präsentiert. Während des zwei Stunden langen Streams unter dem Titel „The HFPA Presents: Globes Red Carpet Live“ können Zuschauer auch 360-Grad-Aufnahmen von der Veranstaltung sehen.

Zu den Moderatoren der Preshow gehören laut dem Filmmagazin Hollywood Reporter A.J. Gibson, Jeannie Mai, Scott Mantz und Laura Marano. Die eigentliche Preisverleihung findet ab 17 Uhr Ortszeit statt und wird in den USA auf dem Sender NBC ausgestrahlt. Moderiert wird die Gala von zum ersten Mal von dem Schauspieler und Komiker Seth Meyers.

Die Nominierten für die Golden Globes



Welche Stars sich auf dem Roten Teppich blicken lassen könnten, lässt ein Blick auf die Liste der Nominierten erahnen. In der Kategorie Bester Film gehen „Call Me By Your Name“, „Dunkirk“, „Die Verlegerin“, „The Shape of Water“ und „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ ins Rennen. Daniel Day-Lewis, Denzel Washington, Gary Oldman, Thimothée Chalamet und Tom Hanks sind als beste Darsteller nominiert. Bei den Frauen konkurrieren Frances McDormand, Jessica Chastain, Meryl Streep, Michelle Williams und Sally Hawkins um den begehrten Preis.