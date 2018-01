Amazon Prime Video: Das sind die am häufigsten geschauten Serien und Filme 2017

Amazon Prime Video, der Streaming-Dienst des Online-Versandhändlers Amazon, hat anlässlich des Jahreswechsels auf sein erstes Jahr als globaler Streaming-Service geblickt. Neben einigen Schlussfolgerungen zum Zuschauerverhalten und den Zusammenhängen zwischen Wohnort und Sehverhalten hat die Plattform auch Hitlisten mit den am meisten geschauten Serien und Filmen zusammengestellt.

So wurde laut Amazon die erste Staffel des britischen Automagazins „The Grand Tour“ letztes Jahr auf Prime Video am meisten gestreamt. Genaue Zuschauer- resp. Streaming-Zahlen nannte der Konzern nicht. Auf Platz zwei landet die erste Staffel der mit Giovanni Ribisi besetzten Krimiserie „Sneaky Pete“. Auf Rang drei befindet sich die erste Staffel von „The Man in the High Castle“ nach dem Roman „Das Orakel vom Berge“ von Philip K. Dick, gefolgt von Staffel zwei derselben Serie auf der Position vier. Den letzten Platz der Top fünf belegt die Superhelden-Parodie „The Tick“, deren erste Staffel am 18. August 2016 in den USA auf Prime Video Premiere feierte.

Der am meisten gestreamte Film 2017 war die Komödie „Daddy’s Home – Ein Vater zu viele“ mit Mark Wahlberg und Will Ferrell. Der Actionfilm „13 Hours: The Secret Soldiers of Benghasi“ landet auf der Zwei. Auf dem bronzenen Platz findet sich die Comicverfilmung „Iron Man“. Die Plätze vier und fünf belegen die Komödie „Dirty Grandpa“ mit Robert De Niro und die Kriegssatire „Whisky Tango Foxtrot“.

Außerdem hat Amazon verraten, welche Serien bzw. Filme letztes Jahr die meistgekauften bzw. -geliehenen auf Prime Video waren. In diesem Bereich sind die siebte Staffel von „Game of Thrones“ bzw. die Comicverfilmung „Wonder Woman“ die Spitzenreiter. „Bubble Guppies“ war 2017 die weltweit am häufigsten heruntergeladene Serie, während „SpongeBob Schwammkopf“ der am häufigsten heruntergeladene Film ist.

Der Deutschen beliebtesten Serien und Filme

In Deutschland sehen die Hitlisten ein wenig anders aus. Hier ist „You Are Wanted“ die am meisten gestreamte Serie und „Die Unfassbaren 2 – Now You See Me“ der am häufigsten gestreamte Film. Keine Serie wurde hierzulande häufiger heruntergeladen als die erste Staffel von „Lucifer“, während „Bibi & Tina“ der am häufigste heruntergeladene Film ist.

Amazon Prime Video ist eigenen Angaben zufolge in mehr als 240 Länder und Territorien verfügbar. Der Zugang zum Streaming-Dienst erfolgt über eine Prime-Mitgliedschaft. Wie viele von seinen geschätzten 65 Millionen Abonnenten weltweit den Service in Anspruch nehmen, darüber macht Amazon keine Angaben.