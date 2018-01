Das Dell XPS 13 überrascht mit weißem Innenleben

Dell bringt ein weißes Notebook auf den Markt. Das neue Dell XPS 13 wird zwar im Großen und Ganzen so aussehen, wie die Geräte der Vergangenheit – also mit einem 13,3-Zoll-Display in einem 11-Zoll-Gehäuse. Die Farbe der Innenseite wird aber nicht mehr schwarz, sondern weiß sein.

Weiß für die Innenseite des Dell XPS 13 ist eine kuriose Wahl

Bildern zufolge ist der Deckel des neuen XPS 13 unter anderem gold. Warum sich Dell aber ausgerechnet für Weiß auf der Innenseite entscheidet, ist zumindest fragwürdig. Denn sicher wird das Gerät damit ein Hingucker. Kaum jemand anderes verwendet Weiß. Aber dafür gibt es auch einen guten Grund: Weißes Plastik verschmutzt und vergilbt. Ob hierbei Dells Auswahl an Materialien, beispielsweise verwobenes Fiberglas für die Handballenablage, erfolgreich gegensteuern kann, wird sich erst mit der Zeit zeigen.

Das Dell XPS 13 wird ein High-End-Gerät sein, das unter anderem ein 4K-Display haben wird. Das Unternehmen stellt es zunächst auf der CES in Vegas aus, bevor es dann in den Handel kommt.