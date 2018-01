Schock für die Fans: Letzte Staffel von „Game of Thrones“ erscheint erst 2019

Die Fans von „Game of Thrones – Das Lied von Eis und Feuer“ müssen sich in weiter Geduld üben. Die achte Staffel der weltweit gefeierten Fantasy-Serie wird in den USA nicht vor 2019 ausgestrahlt.

Den genauen Termin nannte der Kabelsender HBO in seiner Pressemitteilung nicht. Fest steht aber, dass die finale Staffel aus sechs Episode bestehen wird, also einer weniger als die vorausgegangene Staffel. Als Regisseure fungieren die Serienschöpfer David Benioff und D.B. Weiss sowie David Nutter und Miguel Sapochnik. Benioff und Weiss haben neben Bryan Cogman und Dave Hill auch die Drehbücher verfasst.

„Game of Thrones“ gehört zu den erfolgreichsten und aufwändigsten TV-Produktionen aller Zeiten. Die Fantasy-Serie basiert auf dem Romanepos „Das Lied von Eis und Feuer“ von George R.R. Martin. Die Handlung der am Mittelalter angelehnten Serienwelt ist zum großen Teil auf dem fiktiven Kontinent Westeros angesiedelt, wo mehrere Stämme um die Herrschaft über die sieben Königreiche kämpfen. Bald haben die verfeindeten Clans einen gemeinsamen Feind: Aus der Welt des ewigen Winters nähert sich die Armee der Toten mit immer größeren Schritten Westeros.

„Game of Thrones“: Kein Ende in Sicht

Das Ende von „Game of Thrones“ nach Staffel acht bedeutet nicht das Aus des Serienuniversums. Im Mai letzten Jahres hatte HBO angekündigt, mehrere Ableger zu produzieren. Ob es sich dabei um Prequels, Sequels, Spin-offs oder Stand-Alones handelt, ist nicht bekannt.