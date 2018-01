Mindestens ein Spiel? Hi-Rez Studios kooperiert mit Nintendo Switch

Besitzer von Nintendo Switch und die Fans der Inhalte von Hi-Rez-Studios können sich freuen. Die beiden Firmen, also der japanische Konsolen-Hersteller und der US-amerikanische Games-Entwickler, machen offenbar gemeinsame Sache. Wie es aussieht, plant Hi-Rez das eine oder andere Projekt für Nintendos erfolgreiche Spiele-Konsole.

Das bestätigte Firmenchef Erez Goren in einem Interview mit Dualshockers, ohne dabei freilich konkret zu werden. Offenbar handelt es sich dabei um mindestens ein Spiel. Denn auf die Frage, ob sein Studio ein oder mehrere Projekte für Nintendo Switch plane, antwortete der Unternehmer: „Vielleicht…vielleicht ja…ja. Aber ich werde nicht sagen, um welches Spiel es sich handelt.“ Fans müssen sich also noch ein wenig gedulden.

Die Spiele von Hi-Rez Studios

Das Portfolio des seit 2005 bestehenden Computerspiel-Studios umfasst unter anderem das Multiplayer-Spiel „Global Agenda“ sowie den Multiplayer-Shooter „Tribes Universe“. Bestseller hat Hi-Rez auch mit dem moba-Game (multiplayer online battle arena) „Smite“ und dem Onlinespiel „Paladins: Champions of the Realm“ produziert. Für Beobachter sind die letztgenannten Games Kandidaten für eine Switch-Fassung.

Nintendo brachte seine Konsole Switch Anfang März letzten Jahres auf den Markt. Im Dezember verkündete der Hersteller, davon bereits mehr als zehn Millionen Exemplare verkauft zu haben. Im nächsten Geschäftsjahr, also vom (1. April 2018 bis 31. März 2019) will das Unternehmen rund 20 Millionen Einheiten an den Mann gebracht haben.