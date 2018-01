Kampfansage an Autohersteller: Byton zeigt Elektroauto auf CES 2018

In Zeiten digitaler Vernetzung sind auf der Consumer Electronics Show (CES), der weltweit größten Messe für Unterhaltungselektronik, immer mehr Autohersteller präsent. Die wollen auch dieses Jahr zeigen, was sich etwa in Sachen Infotainment in der Autowelt getan hat. Einer der in Las Vegas durchstarten will, ist der neue chinesische Automobilhersteller Byton.

Das 2017 gegründete chinesische Start-Up, an dem deutsche Entwickler und Ingenieure beteiligt sind, stellt sein SIV vor, ein Smart Intuitive Vehicle in Form eines SUV. Das Elektroauto schafft eine Reichweite von bis 500 Kilometer und verfügt zudem über die nötige Technik für autonomes Fahren.

Das Highlight des Wagens aber ist der Innenraum. Smart Intuitive Vehicle bedeutet, dass das System die Bedürfnisse des Fahrers anhand seiner Mimik, Gestik und Stimmlage erkennt. Gestalt bekommt die smarte Technologie durch einen riesigen Bildschirm, der sich hinter dem Lenkrad über das gesamte Armaturenbrett ausbreitet. Angeblich kommt der Byton nächstes Jahr auf den Markt kommen. Die Kosten sollen sich bei rund 33.000 belaufen.

Die Macher hinter Byton

Hinter der neuen Automarke, deren Name sich aus „Bytes on Wheels“ zusammensetzt, steht das chinesische Startup Future Mobility (FMC). Neben Hauptsitz China hat die Autosparte des Konzerns in München und dem kalifornischen Santa Clara weitere Entwicklungsstanorte. CEO von Byton ist mit Dr. Carsten Breitfeld der ehemalige Chefentwickler des BMW i8. Ihn und weitere Manager des deutschen Automobil-Herstellers hatte FMC ab 2016 abgeworben. Aber auch Ingenieure von Hightech-Unternehmen wie Google sitzen in den Chefetagen von Byton.

Wie Byton den Unterschied in der Autobranche machen will, das können wir ab 9. Januar auf der CES sehen. Denn an diesem Tag beginnt die Messe. Letzter Veranstaltungstag ist der 12. Januar.