Golden Globes: Amazon und Hulu drehen beste Serien des Jahres

Amazon hat für seinen Streaming-Dienst Prime Video die beste Sitcom des Jahres produziert. Dieser Meinung jedenfalls sind die Mitglieder der Hollywood Foreign Press Association, die „The Marvelous Mrs. Maisel“ gestern Abend (Nacht deutscher Zeit) mit zwei Golden Globes ausgezeichneten. Aber auch die Konkurrenten Hulu und Netflix freuen sich über so manche Preise.

Die von „Gilmore Girls“-Schöpferin Amy Sherman-Palladino geschaffene Serie „The Marvelous Mrs. Maisel“ wurde als beste Sitcom ausgezeichnet. Der zweite Preis des Amazon-Originals ging an Rachel Brosnahan, die als beste Hauptdarstellerin in der Kategorie Musical oder Komödie prämiert wurde. Die Ende der 1950er Jahre angesiedelte Sitcom erhandelt von der Ehefrau und Mutter Miriam „Midge“ Maisel, die ihr bequemes Leben in der Upper West Side in New York aufgibt, um Stand-Up-Komikerin zu werden.

Aber auch andere Streaming-Dienste konnten sich gestern mit ihren Produktionen durchsetzen. Hulu drehte mit „The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd“ die beste Dramaserie des Jahres. Die Verfilmung eines Romans von Margaret Atwood erhielt außerdem einen Preis für die beste Hauptdarstellerin (Elisabeth Moss). Netflix dürfte zwar enttäuscht sein, dass seine erfolgreichste Prestiegserie, „Stranger Things“, trotz zweier Nominierungen leer ausging. Dafür gab es Darstellerpreise für Ewan McGregor (für die dritte Staffel von „Fargo“) und Aziz Ansari, der für die Hauptrolle in der von ihm geschaffenen Sitcom „Master of None“ ausgezeichnet wurde.

HBO räumt mit großen kleinen Lügen ab

Der Gewinner des Abends in der Fernsehsparte war indes „Big Little Lies“. Die HBO-Produktion nach dem gleichnamigen Roman von Liane Moriarty wurde mit vier Preisen bedacht. Sie setzte sich in der Kategorie Bester TV-Mehrteiler durch. Zudem wurde Nicole Kidman als beste Hauptdarstellerin und Alexander Skarsgård sowie Laura Dern als Nebendarsteller ausgezeichnet.

Bei den Kinoproduktionen war übrigens „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ der große Abräumer. Der Independent-Film von Martin McDonagh gewann vier Golden Globes, unter anderem als bester Film, beste Hauptdarstellerin und für das beste Drehbuch. Fatih Akin darf sich weiter Chancen für einen Oscar ausrechnen. Die sind seit gestern sogar gestiegen, als sein Thriller „Aus dem Nichts“ einen Golden Globe als bester fremdsprachiger Film erhielt.