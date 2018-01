Oculus Go: Facebook und Oculus kooperieren mit Xiaomi

Facebook und Tochterunternehmen Oculus VR haben in Xiaomi einen Kooperationspartner für die Produktion ihrer VR-Brille Oculus Go gefunden. Der chinesische Elektronik-Hersteller wird das Gerät nicht nur fertigen. Er darf es in China auch unter neuem Namen herausbringen.

„Xiaomi ist unser Hardware-Partner für den weltweiten Launch von Oculus Go“, sagte Hugo Barra, Facebooks Vizepräsident für VR gestern auf der Qualcomm-Pressekonferenz im Rahmen der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. Außerdem teilte der Manager mit, dass Oculus und Xiaomi „ein neues Standalone VR-Produkt ankündigen“, das „speziell für den chinesischen Markt designt wurde.“ Der chinesische Konzern ist also nicht nur der neue Hardware-Produzent für die Oculus Go. Er darf die VR-Brille in China auch unter neuem Namen auf in den Handel bringe. Heißen soll das Produkt im Land der Mitte übrigens Mi VR Standalone.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Die Oculus Go und die Mi VR werden einiges gemeinsam haben. Laut Xiaomi-Manager Thomas Tang soll es sich im Grunde um ein und dasselbe Gerät handelt. Sie würden sich lediglich durch das Logo unterscheiden. Beide Brillen funktionieren ohne PC und Smartphone. Beide werden von Qualcomms Snapdragon 821 angetrieben. Und beide haben das WQHD LCD-Display gemeinsam. Dafür hat das Mi VR ein eigenes Software Development Kit (SDK). Was jedoch nicht heißt, dass die Chinesen Software für den VR-Store nicht mit dem Oculus SDK entwickeln dürfen.

Die Kooperation zwischen Facebook/Oculus und Xiaomi demonstriert die Entschlossenheit Facebooks, mit der VR-Brille auch in China durchzustarten. Das soziale Netzwerk wird im Land der Mitte nach wie vor blockiert und hat sich als Marke nicht durchgesetzt. Unter dem populären Label Xiaomi dürfte die Erfolgschance des Geräts größer sein.