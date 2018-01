„Assassin’s Creed: Rogue Remastered“ für PS4 und Xbox One vor Verkaufsstart

Seit fast vier Jahren ist „Assassin’s Creed: Rogue“ im Handel. Nun kündigt Publisher Ubisoft eine remasterte Version des populären Action-Adventures für PlayStation 4 und Xbox One an. Fans müssen sich noch wenige Wochen gedulden.

Wie Ubisoft in einer Pressemitteilung schreibt, kommt „Assassin’s Creed: Rogue Remastered“ am 20. März dieses Jahres im Handel. Das vom Studio Ubisoft Sofia remasterte Version des Originalspiels erscheint in einer 4K-Auflösung und wartet zudem mit verbesserten Schatten- und Lichtpartien sowie anderen graphischen Verbesserungen auf, wie Ubisoft schreibt.

Für den Publisher sind die optischen Verbesserungen Grund genug, um von der „schönsten Version des Spiels“ zu sprechen. Ob „Assassin’s Creed: Rogue Remastered“ auf als PC-Version auf den Markt kommen wird, das geht aus der Ankündigung des Unternehmens nicht hervor.

„Assassin’s Creed: Rogue“ erschien am 11. November 2014 in Nordamerika. Zwei Tage später folgte der Release in Europa. Zunächst war das Action-Adventure-Spiel nur für die Konsolen PalyStation 3 und Xbox 360 erhältlich. Ab 10. März 2015 freuten sich auch die PC-Spieler (Microsoft Windows) auf das Game.

Assassin zwischen den Fronten

Angesiedelt in Nordamerika des 18. Jahrhunderts, „kreist Assassin’s Creed: Rogue“ um Shay Patrick Cormack, das Mitglied der Bruderschaft der Assassinen. Nach einer schiefgegangenen Mission wendet sich der Assassin mitten in den Wirren des Krieges mit der französischen Kolonialmacht und den Indianern gegen seinen Orden und wird zu einem Assassinen-Jäger.