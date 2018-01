Detroit Auto Show: Daimler feiert G-Klasse mit spektakulärer Kunstinstallation

Daimler hat heute eine spektakuläre Installation vor der Ausstellungshalle der morgen startenden North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit enthüllt. Sie zeigt einen Kubus aus Kunstharz, in dem das Urmodell der G-Klasse eingeschlossen ist.

Anlass der spektakulären Installation ist die Weltpremiere der neuen Mercedes-Benz G-Klasse im Rahmen der Detroit Auto Show. Für das Kunstwerk hat Daimler offenbar keine Kosten und Mühen gescheut. Der 44,4 Tonnen schwere, 5,50 Meter lange, 2,55 Meter breite und 3,10 Meter hohe Kubus vor der Cobo Hall, der Ausstellungshalle der NAIAS, ist laut dem Konzern das weltweit größte Kunstwerk aus Kunstharz.

Die Botschaft

Der Kubus will aber nicht nur Aufsehen erregen, sondern auch eine Botschaft vermitteln. In seinem Innern befindet sich die G-Klasse 280 GE aus dem ersten Produktionsjahr 1979. Der Wagen scheint mitten in seiner Bewegung erstarrt und für immer in Harz eingeschlossen. Es ist eine Referenz an das Phänomen der Insekten, die Millionen Jahre in Bernstein konserviert wurden. Die Botschaft Daimlers: Die G-Klasse ist zeitlos, ihre DNA trotzt der Zeit und den Modetrends.

„Der Bernstein-Kubus bringt die Einzigartigkeit der G-Klasse auf den Punk“, erklärt Dr. Gunnar Güthenke, Leiter Produktbereich Geländewagen bei Mercedes-Benz in einem Statement. „Seit fast 40 Jahren hat sich unser Kult-Geländewagen kontinuierlich weiterentwickelt – ohne seinen Charakter und seine Kernwerte zu verlieren. Seine DNA ist stärker als die Zeit und als jede Modeströmung. Das bringt der Kubus bildstark zum Ausdruck und verkörpert damit die Zielsetzung für die Weiterentwicklung der G-Klasse.“

Idee und Konzeption des Kubus stammen von der Mercedes-Benz Kreativagentur antoni. Die Produktion erfolgte durch Markenfilm Crossin. Wenn die North American International Auto Show ihre Tore am 28. Januar wieder schließt, bedeutet das nicht das Ende der Installation. Der Kubus werde mit der Markteinführung der G-Klasse auch in weiteren Märkten zu sehen sein, heißt es von Daimler.