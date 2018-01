Amazon hates Dick: Diese drei Serien fliegen aus Prime Video

Amazon zieht mehreren neuen Originalserien den Stecker. Wie Spiegel Online heute berichtet, gehört auch die neue Serie der „Transparent“-Macherin Jill Holloway, „I Love Dick“, zu den gestrichenen Titeln.

Die mit Kevin Bacon besetzte Sitcom wird damit nach nur einer Staffel abgesetzt. Die Serie feierte Mitte Mai auf dem Streaming-Dienst des Online-Versandhändlers, Amazon Prime Video, Premiere.

Auch die Tragikomödie „Jean-Claude Van Johnson“ wird nicht älter als eine Staffel werden. Die ebenfalls im vergangenen Jahr gestartete Filmsatire erzählt die Geschichte des alternden Schauspielers Jean-Claude Van Damme, dessen Karriere nur Fassade ist. Eigentlich ist die Martial-Arts-Legende ein Top-Spion.

Von den Kritikern gefeiert wurde die Sitcom „One Mississippi“, die auf dem Streaming-Dienst wohl aber nicht erfolgreich genug lief. Die Serie von und mit der US-Komikerin und Schauspielerin Tig Notaro wird nach zwei Staffeln eingestampft.

Amazon will auf „Game of Thrones“ machen

Die Streichung der drei Serien steht offenbar im Zusammenhang mit der programmatischen Neuausrichtung des Streaming-Dienstes. Prime Video soll Medienberichten zufolge von ganz oben, also von Amazon-Chef Jeff Bezos persönlich, den Auftrag erhalten haben, künftig mehr publikumswirksamere Serien und Filme zu entwickeln.

Vorbild in der Seriensparte ist der HBO-Hit „Game of Thrones“. Dem aufwändigen Fantasy-Spektakel will Amazon mit seinen „Herr der Ringe“-Serien nacheifern. Geplant sind mehrere Staffeln und diverse Ableger, die im Universum der Romane von J.R.R. Tolkien angesiedelt sind.