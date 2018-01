Apple verkündet Verkaufsstart des Siri-Lautsprechers HomePod

Im Juni letzten Jahres hatte Apple seinen HomePod vorgestellt, vor wenigen Tagen erhielt der intelligente Lautsprecher von der US-Behörde Federal Communications Commission die Zulassung. Nun steht das Gerät kurz vor der Markteinführung. Wann die stattfindet, das hat Apple nun verraten.

Wie der Konzern in einer gestern veröffentlichten Pressemitteilung berichtet, erscheint der HomePod am 9. Februar in den Farben Weiß und Space Grey im Handel. Allerdings wird der smarte Lautsprecher an diesem Tag erst in drei Regionen eingeführt, nämlich den USA, Großbritannien und Australien. Hier könne das Gerät bereits ab dem 26. Januar online bestellt werden. In Deutschland und Frankreich erscheine der HomePod „in diesem Frühling“, so Apple. Ein genaues Datum nannte der Konzern nicht.

Die Leistungen des HomePod

Apple hatte den HomePod im Juni 2017 auf der Entwicklerkonferenz WWDC vorgestellt. Der Lautsprecher ist mit der digitalen Assistentin Siri ausgestattet. Von ihr kann der Nutzer Auskunft zu Themenbereichen wie Nachrichten, Sport und Wetter erhalten. Außerdem hat er über den Lautsprecher Zugriff auf das Musik-Portfolio des Streaming-Dienstes Apple Music und anderer Dienste wie Apples Podcasts und Online-Radiosender. Nicht zuletzt lassen sich mit dem Lautsprecher im Smart-Home-Bereich Apples HomeKit-Geräte steuern.

Von der Konkurrenz wie Amazons Echo und Googles Home-Lautsprecher will sich Apple mit der Klangqualität seines Lautsprechers abheben, der dank eines Subwoofers und sieben Boxen für einen dynamischen Stereosound sorgen soll. Im Vergleich zu Echo und Google Home ist der HomePod jedoch recht teuer. In den USA wird er für stolze 349 US-Dollar zu haben sein.