Vivo X20 Plus UD hat Fingerabdruck-Scanner im Display

Wer auf der Suche nach einem Smartphone mit Fingerabdruck-Scanner direkt im Display ist, der könnte sich jetzt eines kaufen. Also theoretisch. Denn es gibt zwar endlich mit dem Vivo X20 Plus UD so ein Smartphone. Allerdings wird es zunächst nur in China verkauft.

Das Telefon glänzt abgesehen vom Fingerabdruck-Scanner und des tollen Displays kaum mit Auffälligkeiten. Besagter Bildschirm hat eine Auflösung von 2.160 x 1.080 Pixel und ein Seitenkantenverhältnis von 2:1. Die Screen-Technologie ist OLED. Die Diagonale beträgt 6,43 Zoll. Unter der Haube taktet dann ein Snapdragon 635 von Qualcomm. Der Akku hat eine Kapazität von 3.905 mAh.

X20 Plus UD hat, was jeder andere will

Beinahe die gesamte Konkurrenz tüftelt an solch einem Fingerabdruck-Scanner. Weder Samsung und Google ist es bisher aber gelungen ihn umzusetzen. Apple hat sogar ganz aufgegeben und setzt stattdessen auf eine Gesichtserkennung, die gegenüber einem Fingerabdruck-Scanner aber einige Nachteile besitzt.