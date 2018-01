Nintendos Messaging-Spiel „Miitomo“ ist bald Geschichte

Es war das erste Smartphone-Spiel, das Nintendo gelauncht hatte: „Miitomo“. Doch nun hat der japanische Spiele- und Konsolen-Hersteller entschieden, das Messaging-Game einzustellen. Fans können den Dienst noch wenige Monate nutzen.

Wie Nintendo auf der Webseite von „Miitomo“ schreibt, werde das Spiel am 9. Mai 2018 seinen „Service beenden“. Doch der Hersteller stellt die App nicht ein, ohne sich vorher etwas „Besonderes“ ausgedacht haben. „Als großes Dankeschön für alle Nutzer von „Miitomo“ haben wir ein paar besondere Aktionen vorbereitet, mit denen du bis zum Ende Spaß haben kannst!“, schreibt das Unternehmen.

Letzte Chance für Münzen und Spielscheine



Unter anderem erhalten die Spieler einen täglichen Anmeldebonus in Form von Münzen und Spielscheinen an, damit sie bis zum Einstellen des Service‘ verschiedene Funktionen wie den Miitomo-Shop nutzen können. Der Verkauf der Münzen wird am 25. Januar beendet. Zudem könnten sie zum letzten Mal an einem Wettbewerb teilnehmen, indem sie ihre besten Erinnerung auf Twitter teilen. Nach dem Einstellen des Spiels stehen den Spielern keine Funktionen mehr zur Verfügung.

Nintendo hatte sein erstes Smartphone-Spiel im Herbst 2015 angekündigt. Am 17. März 2016 erschien das Android- und iOS-Spiel in Japan. Zwei Wochen später folgte der Release in elf europäischen Ländern sowie in Australien, Kanada und den USA. „Miitomo“ ist ein ksotenloses Messaging-Spiel, bei dem der Spieler in Kontakt mit anderen Nutzern tritt. Hat er sich ein Mii erstellt, bekommt er Fragen gestellt, die er an seine weiterschicken kann. Das Weiterleiten der Fragen dient dem Zweck der Kontaktaufmahme. Das Spiel ist vornehmlich für Menschen gedacht, die etwa aus Schüchternheit Schwierigkeiten haben, Freunde zu finden.