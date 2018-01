Wissenschaftler warnen: Es ist zwei Minuten vor Weltuntergang

Laut den Atomwissenschaftlern um das Magazin Bulletin of the Atomic Scientists steht unsere Welt so kurz vor dem Untergang wie seit 65 Jahren nicht mehr. Deshalb haben sie die berühmte Weltuntergangsuhr um 30 Sekunden vorgerückt. Demnach ist es bereits zwei Minuten vor der Apokalypse.

Die größte Bedrohung sehen die Wissenschaftler im Klimawandel und einem möglichen Atomkrieg. „In 2017 haben es die Anführer der Welt versäumt, auf die drohende Gefahr eines nuklearen Krieges und des Klimawandels wirkungsvoll zu reagieren. Deshalb ist die Welt nicht nur gefährlicher als noch vor einem Jahr, es ist so bedrohlich wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr“, heißt es in einer gestern veröffentlichten Pressemitteilung des Bulletin of the Atomic Scientists.

Vor allem das Säbelrasseln der Atommächte Nordkorea und USA in Gestalt von deren Machthaber Kim Jong Un und Donald Trump bereitet den Forschern Sorgen. „Das Atomprogramm Nordkoreas hat 2017 Fortschritte gemacht. Dadurch sind die Risiken für das Land selbst, andere Länder in der Region und die Vereinigten Staaten gestiegen. Übertriebene Rhetorik und provozierende Handlungen auf beiden Seiten haben die Wahrscheinlichkeit eines Atomkrieges erhöht“, heißt es seitens des Bulletin. Aber auch den Klimawandel würden die Länder der Welt noch immer nicht entschieden genug bekämpfen. Die Folge sei auf lange Sicht ein „katastrophaler Temperaturanstieg“.

Größte Bedrohung seit Anfang der 1950er

Seit 1947 bewerten die Wissenschaftler von Bulletin of the Atomic Scientists die Sicherheitslage mit einer symbolischen Sicherheitsuhr. Mit zwei Minuten vor Zwölf ist das Risiko für einen Weltuntergang heute genauso groß wie 1953, der gefährlichsten Zeit für die Weltgemeinschaft seit dem Ende des Zweiten Welkrieges. Damals stand die Menschheit infolge des Kalten Krieges ebenfalls zwei Minuten vor ihrer eigenen Vernichtung. Am friedlichsten ging es 1991 zu, als wenige Monate nach dem Mauerfall und dem Ende des Kalten Krieges die Wahrscheinlichkeit eines Atomkrieges gesunken war. Zuletzt hatten die Forscher die Zeiger der Doomsday Uhr im Januar 2017 um 30 Sekunden vorgedreht. Im Monat der Amtseinführung des neugewählten US-Präsidenten befand sich die Welt zweieinhalb Minuten vor Untergang.