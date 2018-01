Sky bietet Ultra-HD-Inhalte auch über Vodefone und Unitymedia an

Seit Oktober 2016 bietet der Pay-TV-Sender Sky in Deutschland und Österreich ausgewählte Inhalte wie Fußball-Spiele und Filme in Ultra-HD an. Bislang konnten Zuschauer allerdings nur via Satellit, die Kabelnetze einiger Betreiber sowie das IPTV-Angebot der Telekom von den hochauflösenden Format profitieren. Nun erweitert sich der Zuschauerkreis um die Kunden von Vodafone und Unitymedia, wie Sky heute berichtet. Morgen geht es los.

„Durch die Partnerschaft mit den beiden größten Kabelnetzbetreibern Vodafone und Unitymedia setzt Sky einen weiteren Meilenstein für die Verbreitung von Ultra-HD in Deutschland“, sagt Dr. Holger Enßlin, Geschäftsführer Legal, Regulatory & Distribution und Geschäftsführer Sky Österreich GmbH in einem Statement. „Mit unseren Ultra-HD Übertragungen bieten wir auf Sky ein noch nie dagewesenes Seh-Erlebnis. Premium-Inhalte und innovative Technik garantieren unseren Kunden besten Sport in bester Bildqualität.“

Sky-Kunden können mit einem kostenpflichtigen Premium-HD-Abonnement entsprechend ihrem gebuchten Programmpaket ausgewählte Inhalte wie Live-Spiele der Fußball-Bundesliga und UEFA Champions League sowie Filme in Ultra-HD schauen. Voraussetzung hierfür ist ein Sky+ Pro Receiver des Senders. Laut Sky, sehen herunterskalierte 4K-Übertragungen selbst bei Full-HD-Fernsehern schärfer aus als Full-HD-Sendungen.